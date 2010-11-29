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PATRONUNUN PARASINI ÇALIP ÖZÜR MEKTUBU BIRAKTI ESKİŞEHİR (A.A)

29 Kasım 2010 18:57

-PATRONUNUN PARASINI ÇALIP ÖZÜR MEKTUBU BIRAKTI ESKİŞEHİR (A.A) - 29.11.2010 - Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde bir genç, yanında çalıştığı çiftçinin 2 bin 100 lirasını alıp kaçtığı iddiasıyla aranıyor. Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt köyünde çiftçilik yapan Ahmet Ali Aydın (51), eve geldiğinde 2 bin 100 lirasının yerinde olmadığını fark etti. Yanında çalıştırdığı ve bahçedeki kulübede konaklayan O.E'nin (19) kendisine yazdığı notu bulan Aydın, olayı jandarmaya bildirdi. Üzerinde ''Ali amca beni affet, borcumdan dolayı parayı almak zorunda kaldım. 1 ay içinde parayı getireceğim'' yazılı notu muhafazaya alan jandarma ekiplerinin cep telefonundan ulaştığı şüpheli O.E'nin suçunu itiraf ettiği ve notunda belirttiği gibi 1 ay içinde parayı geri getireceğini söylediği öğrenildi. O.E'nin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

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