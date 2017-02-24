Patronların ne kadar işçi aldığı liste halinde Erdoğan'ın önüne gidecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a istihdam artırma konusunda söz veren patronların son dönemde ne kadar işçi aldığı liste halinde Erdoğan'ın önüne gidecek. Hükümet de bir yandan işsizliği çözme çalışmalarına hız veriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda illerle video konferans yapılarak rapor alınıyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan’ın haberine göre, ‘en az bir yeni çalışan almak’ olarak özetlenen istihdam teşvik paketini bizzat takip edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a gidecek istihdam rakamlarının ilk sonuçlarının yarın açıklanması bekleniyor. Elde edilen bilgilere göre şubat ayının ilk yirmi gününde istihdamda 103 bin kişilik bir fark yaratıldığı öğrenildi. Bu rakamın ay sonuna kadar 150 bini bulacağı tahmin ediliyor.

İlk 20 günde 103 bin kişi

Çalışma hayatını ilgilendiren iki konu, önümüzdeki günlerde karara bağlanacak. Son Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme gelen bu başlıklarla ilgili sıkı takip yapılıyor. Edinilen bilgiye göre, işverenlerin istihdam teşvik paketinden yararlanmak için ne kadar gönüllü olduklarına dair ilk verilerin, yarın çıkacağı belirtiliyor. Şubat ayının başı esas alındığında ilk 20 günde 103 bin ek istihdam yaratıldığı, bu rakamın ay sonuna kadar 150 bini bulacağı iddia ediliyor. Bu veriler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisine istihdamı arttırma sözü veren işverenleri görmesi açısından da ilk veriler olacak.

Kesintisiz 3 ay

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, Aralık 2016 sonrası esas alındığında, Ocak ayında işsizlik sayısında gerileme olduğunu, bu azalmanın istihdam çağrısıyla ilişkisi olabileceğini belirtiliyor. Maliye Bakanlığı'nın tebliğine göre, 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren işe alınacak işçiler için teşvik söz konusu olacak. Sigortalının işe alınmadan önce Türkiye İş Kurumu'na (İşKur) kayıtlı olması şartı aranacak. Bir diğer şart ise işe alınacak ve teşvikten yararlanacak işçilerin, en az ve kesintisiz 3 ay süreyle işsiz olması.

Milliyet Gazetesi’nden Abdullah Karakuş ise bugünkü yazısında istihdamın bakanlık tarafından sıkı takip edildiğini yazdı.

Karakuş’un yazısına göre bakanlıkta illerdeki İŞ-KUR ve SGK temsilcileriyle video konferans yapılarak rapor alınıyor.