Patronların Başbakan'dan isteği: Siyasi gerginlik giderilsin

İstanbul Dolmabahçe'deki Ofisi'nde Başbakan Binali Yıldırım’ı ziyaret eden TÜSİAD Yönetim Kurulu Yıldırım’dan, gerginliğin giderilmesini istedi. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes "Anayasa süreci, siyasi gerginlikler konusunda Başbakanımızdan açıkçası bu ortamın sağlıklı olmadığı, hızla giderilmesi konusundaki girişimleri konusunda sohbet etme ve fikir alışverişi yapma imkanı bulduk" dedi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes başkanlığındaki TÜSİAD Yönetim Kurulu, dün Başbakan Binali Yıldırım'a, İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde tebrik ziyareti gerçekleştirdi.

"Gerginlik bitirilsin"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de katıldığı ve yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Başaran Symes, Başbakanla yeni anayasa süreci ve siyasi gerginlikler konusunda görüşüp sağlıklı olmayan bu ortamın hızla giderilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti. Başaran Symes şöyle konuştu: "65'nci hükümeti, Başbakan'ımızı kutlamak için TÜSİAD Yönetim Kurulu olarak buradayız. 65. Hükümet'in programının bütün temel noktalarının üzerinden geçtik. En fazla konuştuğumuz konu Türkiye'deki terör ortamı, güvenlik, bölgedeki halkın güvenliği ve ülkemizde tüm vatandaşlarımız. Başbakanımız da aynen, '79 milyon vatandaşımızın ülkemizin her bölgesine rahatlıkla seyahat edebileceği, yaşayabileceği bir ortam' ifadesini kullandılar. Bu konuda oldukça kapsamlı bir görüş alışverişi yaptık."

"Anayasa süreci için sağlıklı ortam yok"

Başaran Symes, "Anayasa süreci, siyasi gerginlikler konusunda Başbakanımızdan açıkçası bu ortamın sağlıklı olmadığı, hızla giderilmesi konusundaki girişimleri konusunda sohbet etme ve fikir alışverişi yapma imkanı bulduk. Yeni Anayasa süreciyle ilgili görüştük. Çalışmalar tamamlandığı zaman diyalog içinde açık bir ortamda yeni anayasayı tartışmak üzere ve ilgili bakanlarımızla hükümet programı üzerinde, reformlarda daha kapsamlı çalışmak üzere ayrıldık" dedi.

"Kılıçdaroğlu'nu konuşmadık"

Gazetecilerin 'Kılıçdaroğlu'na tepkileri mi konuştunuz?' sorusuna Symes "Bu detaylarda değil ama iş dünyasının daha öngörülebilir ortam beklentisi konusunda kendisiyle oldukça kapsamlı fikir alışverişi yaptık. Son derece pozitif ve olumlu bir görüşmeydi. Ve bu ilki. Önümüzdeki günlerde Ankara'da çok daha fazla toplantı yapma imkanımız olacak" diye yanıt verdi.