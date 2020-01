Patronlardan Afrin harekâtına destek

TÜSİAD'ın da arasında bulunduğu patron örgütleri, Afrin harekâtına desteklerini duyurdu.

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "Terör odaklarına karşı haklı mücadelede yüreğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimizle birlikte" ifadelerini kullandı.

TÜSİAD Başkanı Bilecik, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Terör odaklarına karşı haklı mücadelede yüreğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimizle birlikte." diyen Bilecik, "Dileğimiz, kahraman askerlerimizin zaferi ve yurda sağ salim dönüşleridir. Zeytin Dalı Harekatı sayesinde sınırlarımızda barışın ve huzurun kalıcı olarak tesisini temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TÜMSİAD: Kahraman ordumuzun yanındayız

Tüm Sanayi ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) tarafından Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "TÜMSİAD olarak her zaman olduğu gibi Zeytin Dalı Harekatı'nda da dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bölgemizde ve özellikle Suriye'de yaşanan otorite boşluğu sonucu aşırı gruplar ve emperyalist güçlerin maşalığını yapan PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ terör örgütleri, Türkiye'ye yakın çeşitli sınır bölgelerinde masumları katletmiş ve milletimizin can güvenliğine tehdit oluşturmuştur. Oluşan bu tehdit sonucu köklü tarihi boyunca Türk milletinin ve mazlumların özgürlüğünü, can güvenliğini ve şerefini korumak uğruna tüm varlığını seferber etmekten kaçınmayan Türk Silahlı Kuvvetleri geçtiğimiz yıl Fırat Kalkanı Harekatıyla terör örgütü ve destekçilerine İdlib ve Cerablus’ta ağır bir darbe vurmuş ve bölge mazlumlarına Türk milletinin yardım elini uzatmıştır.

Bugün ise sınır güvenliğimizin sağlanmasına yönelik planlanan operasyonlardan bir diğeri olan Zeytin Dalı Harekatı Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak ve Güney sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör devleti fikrini yok etmek amacıyla fiilen hayata geçirilmiştir.

Bugün başlatılmış olan bu harekat ile Türk Askeri, başta Afrin'de olmak üzere terör gruplarına ve destekçilerinin terör devleti hayaline ağır darbe vururken bölge halkına da dost ve kardeş yardım elini uzatacaktır. TÜMSİAD olarak her zaman olduğu gibi Zeytin Dalı Harekatı'nda da dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman ordumuzun yanında olduğumuzu kamuoyuna duyurur, Allah-u Teala'dan Mehmetçiğimizi muzaffer kılmasını dileriz."

"Ordumuzun başarılı olacağına yürekten inanıyoruz"

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Ordumuzun başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. Türk insanının huzur ve güvenliği için yapılan operasyonların, terörün kökü kazınana kadar devam edeceğinden en ufak şüphemiz yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Hıdıroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklediklerini belirterek mevzu ülke güvenliği olduğunda iş dünyası olarak her zaman ve her türlü fedakarlığa hazır olduklarını vurguladı.

"Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoruna izin vermeyeceğini" söyleyen Hıdıroğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı olacağına yürekten inandıklarını dile getirdi.

Hıdıroğlu, "Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli adımları atma hakkına sahip olduğunu" öne sürerek, "Sınır güvenliği konusunda atılan her adım, bölgede huzuru sağlamaya ve Türkiye'nin güvenliğini artırmaya yöneliktir. Türkiye, bölgedeki ve Suriye'nin kuzeyindeki tüm terör unsurlarını temizlemek için üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor ve ciddi bir mücadele veriyor. Ordumuzun başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. Türk insanının huzur ve güvenliği için yapılan operasyonların terörün kökü kazınana kadar devam edeceğinden en ufak şüphemiz yoktur." ifadelerini kullandı.

Sınır bölgelerinde Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek adımlara ve her türlü girişime karşı birlikte, cesaretle karşı konulması gerektiğini vurgulayan Hıdıroğlu, şunları kaydetti:

"Bazı çevreler Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik ulusal ve uluslararası alanda algı oluşturmaya çalışacaklardır. Bunun yalnızca bir askeri operasyon olmadığını, haklı olduğumuzu her platformda dile getirmeliyiz. Ülke olarak her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduk. Bunu yetkililer her platformda dile getiriyor. Ulusal ve uluslararası platformda oluşturulacak algılara karşı dikkatli olmalıyız ve haklılığımızı her platformda dile getirmeliyiz."