"Patronlara teşvik, işçiye gelince kısılıyor; yıllarca AKP'ye oy vermiş biri olarak bundan sonra oy yok onlara"

İzmit, Gebze ve çevre ilçelerdeki fabrikalarda çalışan işçiler, asgari ücretin 2 bin 500 lira olması gerektiğini söylüyor, ardından da, “Ama yapmazlar” dedi. Komisyona ilk defa asgari ücretli bir işçinin katılacak olmasının da sonucu değiştirmeyeceği düşüncesinde olan işçilerden biri, "Patronlara teşvik üstüne teşvik verip, işçiye gelince kısan bir hükümet. Maalesef ben yıllarca AKP’ye oy vermiş biri olarak bundan sonra oy yok onlara diyorum" diye konuştu.

Evrensel'den Gözde Tekin ve Ömer Şimşek'in haberi aynen şöyle:

İlk görüştüğümüz işçi “Kimse ay sonunu yakalamıyor. Ama asgari ücretin 2 bin 500 TL olması çok zor herkes kendi menfaatini düşünüyor. Enflasyon rakamları yüzde 24-25 seviyelerine ulaşmış ama bugüne kadar nasıl geçindiysek bundan sonra da öyle geçineceğiz galiba” dedi.

"Hükümet işçiden yana değil"

Görüştüğümüz işçinin hemen yanında servisini bekleyen ve AKP’ye oy verdiğini söyleyen bir işçi ile sohbet ediyoruz. Hükümetin kendilerini düşünmediğini ifade eden işçi, “Bu hükümet olduğu sürece asgari ücrette bir değişiklik olmayacak. Ben bu hükümete oy veren bir insan olarak bu hükümetin işçiden yana olduğunu düşünmüyorum. Patronlara teşvik üstüne teşvik verip, işçiye gelince kısan bir hükümet. Maalesef ben bir AKP’li olarak, 12-13 yıldır bu hükümete oy atan biri olarak böyle düşünüyorum artık. Bundan sonra da oy yok onlara” diye konuştu.

Çayırova’da otomotiv parçaları üreten bir fabrikada çalışan işçi ise, “Asgari ücret 2 bin 500’ün altında olmamalı ama şu an için olacağını düşünmüyorum” dedi. Asgari ücret ile geçinmenin mümkün olmadığını ve yapılacak zam ile ilgili umutsuz olduğunu dile getiren bir kadın işçi ise, “2 bin 500 TL olmalı ancak tahminen 1800 yaparlar daha fazlasını yapacaklarını düşünmüyorum” dedi.

"Aileden destek olmasa..."

Aileden gelen destek olmazsa geçinemeyeceklerini vurgulayan bir başka işçi, “Asgari ücretin biraz üstünde çalışıyorum ama geçinmek mümkün değil. Gelecek olan zam illaki bizi etkileyecek. Biz de bekliyoruz bakalım. Aileden destek gelmezse krizden etkilenmeyecek kimse yok. Sağa sola gittiğimiz zaman illaki hissediyoruz, biz de çoluk çocuk sahibiyiz” dedi.

Metehan Ud: Asgari ücrette işçiye kulan verin

Asgari ücret görüşmeleri öncesinde konuştuğumuz İzmir’deki sendikacılar yeni ücret belirlenirken emekçilerin taleplerinin kulak verilmesini istedi.

Türk-İş’e bağlı DERİTEKS İzmir Şube Başkanı Makum Alagöz, yaşanabilir bir memleketin yaşanabilir bir ücretle mümkün olduğunu belirterek “Krizin faturasının işçilere kesilmesi bu mağduriyeti her geçen gün daha da büyüttü. Sendikalı, sendikasız, iş güvenceli, iş güvencesiz milyonlarca insanın gözü kulağı bu görüşmelerden çıkacak sonuçta. Asgari ücret belirlenirken emekçilerin taleplerine kulak verilmelidir” dedi.

"Bakanlık nflasyonu düşürmeye çalışıyor"

Tez Koop-İş İzmir Şube Başkanı Sebahattin Şen de asgari ücretin Türkiye’nin gerçeklerine uygun olması gerektiğini dile getirerek “Bu ülke eğer kalkınmış G20 ülkelerinin içinde ise asgari ücret de buna uygun olmalı. Eğer kalkınma varsa bundan işçiler de payını almalı” dedi. Ağustos ayından beri yaşanan bütün ürünlerdeki fiyat artışlarına rağmen işçi ücretlerinin yerinde saydığını belirten Şen şunları söyledi “Ürünlerin fiyatlarının artmasından kaynaklı satışlar artmış gibi duruyor bu gerçek değil. Yansımasını önümüzdeki dönemde göreceğiz” dedi.

"Emekçilerin enflasyonu dikkate alınmalı"

DİSK/Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız, asgari ücret hesaplanırken emekçilerin enflasyonunun dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak “Gerçek enflasyon işçinin marketindedir, ödediği elektrik, su faturasındadır, kullandığı ulaşımındadır. 1600 liralık asgari ücretin alım gücü 900 liraya kadar düşmüştür. Türkiye’deki en düşük memur maaşının altında olmamalıdır asgari ücret. DİSK’in belirlediği 2 bin 800 liralık rakamın şube olarak biz de arkasında olacağız, bunun mücadelesini vereceğiz. Cumhurbaşkanı kendine yüzde 26 zam yapıyor, kendi bütçelerinde yüzde 80-90 artış öngörüyorlar, işçiye-emekçiye de gelince 100-200 lira ile geçiştirmesinler” dedi.

"Geriye dönük hak mağduriyetleri de giderilmeli"

DİSK/Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube Başkanı Kemal Köroğlu da şunları söyledi: “Örgütlü olduğumuz yerlerdeki ücretler asgari ücrete endeksli. Öncelikli olarak geriye dönük hak mağduriyetleri giderilmeli asgari ücret tekrar belirlenmeli. Cumhurbaşkanının ücretindeki artış gibi asgari ücretlilere de öncelikli enflasyon farkı yansıtılmalı ardından refah payı katılmalı. Asgari ücret, AGİ ve vergi dışı tutulmalı. Asgari ücrete gelecek zam KHK ile belediye şirketine geçen işçilere de uygulanmalı. İşçilerin kendi talepleri sokağa çıkması komisyonun üzerinde de etkisi olacaktır. Örgütlü olan sendikalar ve işçiler seslerini çıkarmazlarsa daha büyük mağduriyet yaşanacak.”

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