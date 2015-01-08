Patronlar TÜSİAD Başkanlığı'ndan kaçıyor!

TÜSİAD Başkan Haluk Dinçer’in “Muhatabımız Cumhurbaşkanı değil Başbakan” sözleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet kanadında tepkiyle karşılanırken, 22 Ocak’ta Genel Kurul’a gitmeye hazırlanan patronlar kulübünde başkan adayı olmak isteyenler için geleneklerin bir kenara bırakıldığı söyleniyor.

Haluk Dinçer yoğun işleri nedeniyle aday olmayacağının sinyallerini verirken, adaylık şartı için başkan yardımcısı olma şartının kaldırıldığı, Yönetim Kurulu veya diğer üyelerden kendine güvenen ismin aday olabileceği ifade ediliyor.

Bugün gazetesinden Perihan Çakıroğlu’nun yazısına göre, TÜSİAD’ın yeni başkanı patron değil, profesyonel bir CEO da olabilir.

Perihan Çakıroğlu’nun Bugün gazetesinin bugünkü (8 Ocak 2015) nüshasında yayımlanan, “Kim kendine güveniyorsa TÜSiAD’a başkan olacak” başlıklı yazısı şöyle:

‘Kim kendine güveniyorsa

TÜSiAD’a başkan olacak’

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği TÜSİAD’ın 22 Ocak’ta yapılacak genel kurulunda başkan adayı olmak isteyenlerin önündeki engeller kaldırıldı.

Gelenekler bu kez yok

Şimdiye kadar uygulanan gelenekler ve ananeler bir kenara bırakıldı. Artık başkan yardımcısı olmak da şart değil. Hatta yönetimde bulunma zorunluluğu da yok. Yönetim kurulunda görev alan veya almayan her üye isterse aday olabilecek. Yeter ki, “Ben başkan adayı olmak istiyorum” diyerek öne çıkmayı kabul etsin.

Hafta sonu açıklanabilir

Yoğun işleri nedeniyle başkanlığı sürdüremeyeceğini belirten Haluk Dinçer’in yerine bazı isimler öne çıksa da, hâlâ kimin aday olacağı net olarak belli olmadı. Konuştuğum bazı yönetim kurulu üyeleri, bu hafta sonu kimin aday olacağının ortaya çıkacağını söylerken, son durumu “Teamülleri, gelenekleri ve tavsiyeleri bir kenara bıraktık. Cumartesi veya pazar günü toplanıp, bu işe talip olanlardan birisini belirleyebiliriz” diye özetledi.

Symes karar vermedi

Şu ana kadar başkan adaylığı için adları öne çıkanlar arasında olan Başkan Yardımcısı, Priewaterhouse Coopers (PwC) ortağı Cansen Başaran Symes, henüz bu konuda kesin görüşünü açıklamadı. Konuşulan isimlerden olan ve mevcut yönetimde “saymanlık” görevini üstlenen İzmirli tekstilci Şükrü Ünlütürk de kendisini beklemeye aldı.

Profesyonellere fırsat kapısı açık

TÜSİAD’ın eski başkanlarından oluşan Başkanlar Konseyi, yeni başkan adaylarının rahatça öne çıkması için illa da “patron olma” gereğini de yumuşattı.

Dünyadaki eğilimlere paralel olarak TÜSİAD’ın yapısında da değişimler yaşanabileceğini belirten konuştuğum bir TÜSİAD yetkilisi, “Şirketlerde de doku değişiyor. Profesyoneller şirketlerdeki ortaklıklarla patron, patronlar da profesyonel olabiliyor. Bu nedenle yeni başkanımızın patron olması şart değil” yorumunu yaptı.

'Sürprizler olabilir'

TÜSİAD'ın bir yönetim kurulu üyesi, “Sabah akşam isimler değişiyor. Henüz adları geçmeyen bazı üyeler de öne çıkabilir. Hatta bu kez adaylık için sürpriz ve beklenmeyen bir kişi de aday ilan edilebilir” dedi.

Polemik hiç bitmedi

Geçen zamanda, AK Parti hükümetleriyle TÜSİAD ilişkileri hep inişli çıkışlı ve polemik dolu oldu. Örneğin Arzuhan Doğan Yalçındağ’ın başkanlığı döneminde tartışma, Doğan Grubu ile hükümet arasındaki gerginliklerden kaynaklandı.

Yalçındağ, iş dünyasının belli kesimlerine yönelik ağır vergi cezalarına TÜSİAD’ın tavır almamasını eleştirmişti. Dönemin Başbakanı Erdoğan, Yalçındağ sonrası başkan Ümit Boyner'e, sürekli yeni anayasa istemesine rağmen, referandumla gündeme gelen anayasa değişikliklerine ‘evet’ demeyerek tarafsız kalacaklarını açıklaması nedeniyle “Bitaraf olan bertaraf olur” yanıtını vermişti.

Davutoğlu da katıldı

Erdoğan, Boyner sonrası başkan olan Muharrem Yılmaz'ı ise bir konuşma nedeniyle şöyle eleştirmişti: “Kalkıp da TÜSİAD’ın Başkanı ‘küresel sermaye gelmez’ ifadesi kullanamaz. Bu cümleyi kullanıyorsa bu vatana ihanettir.”

En son polemik ise mevcut başkan Haluk Dinçer'in "Cumhurbaşkanı devletin başıdır. TÜSİAD’ın muhatabı Cumhurbaşkanı değil başbakandır” sözleriyle oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Madem biz muhatap değiliz, bundan sonraki davetlerine katılmayız” derken, Başbakan Davutoğlu da 22 Ocak’taki genel kurul davetini reddetti.