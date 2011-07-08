Patronlar kaçtı

T24- Kerbal Konfeksiyon'a gömlek üreten Biltek taşeron firması patronları 120 işçinin dört aylık maaş, kıdem ve ihbar haklarını ödemeden ortadan kayboldu. Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası'ndan Kemalbay, işçilerin direnirlerse Kerbal Konfeksiyon'a karşı hukuki kazanım sağlayacağını söylüyor.

Nilay Vardar'ın Bainet'te yayımlanan (8 Temmuz 2011) haberi şöyle:

Biltek Taşeron firmasının sahipleri 5 Temmuz'da 120 işçinin dört aylık maaşlarını ödemeden ortadan kayboldu.



Koton, Kauf, Petermiller, Elşoff gibi uluslararası firmalara çalışan KARBEL Konfeksiyon Grubuna gömlek üreten Ümraniye'de kurulu taşeron firma Biltek'in patronları Erkan Erenkol, Can Erenkol, Soner Erenkol 5 Temmuz sabahı işyerini terk etti.

Yarısını kadınların oluşturduğu 120 işçi, sabah işyerine gittiklerinde kimseyi bulamadı. Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası (Bamtis) ile görüşen işçiler, dün (6 Temmuz) Karbel Konfeksiyon'un önünde basın açıklaması yaptı. Ardından bir işçi temsilcisi, bir avukat ve Bamtis temsilcisi, Karbel yetkilileriyle görüştü.





"Karbel sorumluk kabul etmiyor"





bianet'e süreci anlatan Bamtis Örgütlenme Uzmanı Serpil Kemalbay, Biltek taşeron firmasının bağlı olduğu Karbel'in kesinlikle sorumluluk kabul etmediğini söylüyor.

"Yarısını kadınların oluşturduğu 120 işçinin birçoğu dört buçuk yıl önce kurulan taşeron firma Biltek'te çalışıyor. Dört ay önce maaşları ödenmemeye başlıyor. Taşeron firmanın gömlek ürettiği Karbel'den yetkililer işçilere gelip 'Merak etmeyin, maaşlarınız ödenecek, sakın iş bırakmayın, bize güvenin' dyorlar. İşçiler eskiden beri orada çalıştıkları için yetkililere güveniyor.





"Niye çalıştınız ki.."





Ancak dün bu sözleri veren Muhasebe sorumlusu, kesinlikle sorumluluk kabul etmediklerini, kendilerinin de çok müşkül durumda olduğunu söyleyerek bizi kovdu. Dört ay işçilere kalsınlar diye dil döken kişi 'niye çalıştınız ki?' diyerek onları sorumlu tuttu."

Kemalbay, Kerbal'in "Biltek sadece bize mal üretmiyor" diyerek sorumluluk almadığını, ama işçilerin sadece bu firmaya gömlek ürettiklerini belirttiğini söylüyor.