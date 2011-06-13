T24 - Patronlar ‘istikrar sürecek’ dedi yeni Anayasa’da uzlaşma istedi. Tek parti iktidarının devamının, ekonomide atılacak adımlarda önemli olduğunu belirten işadamları Türkiye’nin temel renklerinin Meclis’e yansıdığını söyledi.

Bu tabloda ‘Anayasa için mutlaka başka partiyle işbirliği yapılması gerek’ sonucunun çıktığı görüşünü aktaran iş dünyası bu konunun neticelendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.



‘Yapılacak çok iş var’

GÜLER SABANCI - SABANCI Holding

“Demokrasimiz adına başarılı bir seçimi geride bıraktık. Yapılacak çok iş var. Partilerin elelele vererek bu yapılması gereken çalışmaları hayata geçirmelerini arzu ediyoruz. Ülkemizin enerjisini geleceğe dönük daha iyi bir Türkiye’yi gerçekleştirmek için kullanmalıyız.”



‘Anayasa için başka partiyle işbirliği yapılması gerek’

ALİ KİBAR - Kibar Holding

“Seçim sonuçları istikrarlı bir sürecin devam edeceğini gösteriyor. Önümüzdeki dört yıl bir takım kararların daha rahat alınabileceği bir süreç olacak. Ayrıca yeni Anayasa ile ilgili mutlaka bir partiyle işbirliği yapılması gerektiren bir tablo bu.”



‘Ekonomik istikrar açısından olumlu’

AHMET NAZİF ZORLU - Zorlu Holding

“Seçim sonuçları memleket için hayırlı uğurlu olsun. Tek partili hükümetin devam edecek olması siyasi ve ekonomik istikrar yönünden de olumlu. Türkiye bir rüzgâr aldı ve devam ediyor. Bu açıdan önemliydi. Halk da geçmişte yaşadığı koalisyon tecrübesiyle istikrar ihtiyacının bilincine varmış ki seçim sonucu böyle oldu. Tekrar hayırlı olsun diyorum.”



‘Yasama faaliyetleri kolaylaşacak’

MURAT YALÇINTAŞ - İTO

“Halkın iradesi sandığa net bir şekilde yansıdı. İşalemi açısından güçlü bir tek parti iktidarı var. Hem ekonomik istikrarın sürmesi açısından önemli hem de böyle bir iktidar ekonomideki yapısal sorunları çözecek adımları atabilir. Türkiye’nin temel renkleri meclise yansımış durumda. Sivil Anayasa’yı hızlandıracak bir gelişme bu. Temel siyasi akımların Meclis’te karşılığını bulmuş olması yasama faaliyetlyerini kolaylaştırır.”



‘Sekiz yıllık politika onaylanmış oldu’

MEHMET BÜYÜKEKŞİ - TİM

“Türkiye, ciddi bir demokrasi sınavından başarıyla çıkmasını bildi. Milletimizin iradesine göre AK Parti seçimlerden beklenenin de üzerinde bir başarıyla çıktı ancak milletvekili sayısında seçim sisteminden kaynaklı bir düşüş var. Türk halkı, güven ve istikrar ortamının devam etmesini istedi ve AK Parti’nin geçmiş 8 yılda uyguladığı politikaları onayladığını gösterdi. Yeni dönemde, demokrasi ve insan hakları noktasında yeni adımların atılmasını bekliyoruz. Toplumsal uzlaşıyla yeni ve sivil bir anayasanın hazırlanması en önemli gündem maddesi olacaktır.”



‘Ekonomik ve sosyal başarı teyit edildi’

Rızanur Meral - TUSKON

“Milletimiz sağduyusu ile hareket ederek, tercihini istikrardan yana kullanmıştır. Üçüncü kez ve iktidarda iken iktidar partisinin oyunu artırması ekonomik ve sosyal yönden yönetimin başarısını teyit etmektedir. İktidar partisinin yerel seçimlere göre geride olduğu yerlerde oy oranını artırdığı gözleniyor.

Bu andan itibaren iş dünyası olarak beklentimiz, yeni meclisimizin temsilcilerinin uzlaşarak gerek yeni Anayasa’nın gerekse de Avrupa Birliği reformlarının hazırlanmasında birlikte hareket ederek çalışmaları hızla neticelendirmeleri.”



‘Ekonomik başarının önemli bir etkisi oldu’

ÖMER CİHAD VARDAN - MÜSİAD

2007’deki benzer şekilde iki kişiden biri AK Parti’yi iktidara getirdi. Tek partinin devam etmesi siyasi istikrarın devam etmesi anlamına geliyor. İnsanlar gördüklerine göre karar verdiler.



Sandıktan ‘koalisyon tecrübelerimizden dolayı bir daha aynı sıkıntıyı yaşamak istemiyoruz’ gibi bir sonuç çıktı.



Bence bu çok önemli bir mesaj. Elde edilen sonuçta 2010’daki ekonomik başarının oldukça önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Yeni dönemle alakalı olarak da başlayan reformların devam etmesi gerekiyor.



Anayasa konusunun neticelendirilmesi lazım. Eğitim ve kamu yönetimiyle ilgili reformların tamamlanması lazım.”



‘Halk, “istikrar sürsün ama Anayasa’yı müşterek yapın” dedi’

AYNUR BEKTAŞ - TOBB

“Meclis’e şu tabloyla epey kadın milletvekili girmiş gibi görünüyor. Meclis’teki kadınların sayısı 80’in üzerine çıkarsa bu çok olumlu bir gelişme. Gönül isterdi ki kadın vekil sayısı 100’ün üzerinde olsun. Seçim sonuçlarına gelince bence bir sürpriz yok. Halk bu seçimle, ‘istikrar sürsün ama Anayasa’yı müşterek yapın’ dedi. Bu çok güzel ve anlamlı bir mesaj. Benim seçim sonuçlarından aldığım mesaj bu şekilde.”

