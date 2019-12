Patronlar da kemer sıkmaya başladı

ABD’de başlayıp dünyayı saran küresel ekonomik kriz finans kurumlarından fabrikalara kadar hemen her kurumu yeni tedbirler almak zorunda bıraktı. Bu yeni konjonktüre ayak uydurabilmek için bazıları işçi çıkartmak, bazıları da üretimi yavaşlatmak zorunda kaldı. Peki krizin soluğunu ensesinde hisseden patronların özel hayatlarında nasıl bir değişim yaşandı. Hürriyet gazetesinin yaptığı bir habere göre işte patronların aldığı önlemler...



Patronların birçoğu ’Ben zaten fazla harcama yapmazdım’ diyerek özel harcamalarında çok büyük kısıntılara gitmediğini söylüyor. Ancak yine de, ’lüksümden fedakârlık ediyorum’, ’bayramda tatil planımı erteledim’, ’dışarıda yemekten vazgeçtim’ diyenler de var. Türkiye’nin kendi kendine yaratmadığı bir krizin, patronların psikolojisi nasıl etkilendi ve özel hayatlarında ne gibi önlemler aldılar:



Ali Ağaoğlu



İçe kapanırsak kriz büyür sadece lüksümden kısıyorum



Ağaoğlu şirketler grubunun patronu Ali Ağaoğlu’na göre böyle dönemlerde harcamaların kısılması krizi tetikler. Ancak hiç bir önlem almadığını söylemenin de yanlış olacağını ifade eden Ağaoğlu, "Ben de lüksten kısıyorum. İsraf boyutunda harcama yapmıyorum. Ama harcamalarımı tamamen de kısıtlamıyorum. Bu endişeye kapılıp içe kapanmıyorum. Çünkü krizin içinden çıkmak için harcamak şart" dedi.



İbrahim Özer



Bayramda Karadeniz’e gidecektik, krizden sonra ailece vazgeçtik



Kriz döneminde kendi adına bazı önlemler aldığını dile getiren Escort Computer ve Toshiba’nın Türkiye distribütörü TNB bilgisayarın Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özer, kriz çıkınca bayramda ailece yapmayı planladıkları Karadeniz turundan vazgeçtiklerini söyledi. Bu dönemde daha dikkatli olduğunun ve harcamalarını kıstığının da belirten Özer, şunları söyledi: "Aslında çok olumsuz değilim. Ancak bu süreç içerisinde ben de doğal olarak maddi güce çok bağlı olmaksızın tedbirler alıyorum. Psikolojik olarak kendi durumumla ilgili özel çekincelerim yok. Ancak diğer krizlerden farklı bir kriz yaşıyoruz. Diğer krizlerde Türkiye kendi hatasının cezasını çekmişti. Bu kez sorun aslında bizim dışımızda. Olumsuz etkisi olsa da bu etkilerin önceki krizler kadar yoğun olmayacağına inanıyorum. Fedakarlık etmeyeceğim tek konu da çocuklarımın eğitimi."



Ferit Şahenk



Harcamalarıma dikkat ediyorum ama Fener locasından vazgeçmem



Doğuş Grubu’nun patronu Ferit Şahenk krizin şu ana kadar harcamalarına somut bir şekilde yansımadığını ifade etse de, "Zaten insanın 1-2 yıl önceden yaptığı planlarda ani değişiklik yapması çok kolay değil. Böyle yapmak zorunda kalmamış olmamız da iyiye işaret" görüşünde. Bundan sonra herkesin harcamaları konusunda her yerde çok dikkatli olması gerektiğini ve kendisinin de bunu uyguladığını dile getiren Şahenk, "Şükrü Saracoğlu stadındaki locaya her yıl olduğu gibi bu yılda devam mı" sorumuza ise şöyle cevap verdi: "Aynen devam ediyor. Sizleri de beklerim."



Hamdi Akın



Krizde lüksü kıstım fazla da abartmadım



Dünyayı etkileyen bu krizin, herkeste ve kendisinde öncekilere oranla daha farklı bir psikoloji yarattığını dile getiren TAV Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, şunları söyledi: "Bu kriz sadece Türkiye’yi değil tüm dünyayı etkilediği için ürkütücü boyuta ulaştı. Krizin benim harcamalarıma da bir etkisi oldu tabii. Ama ben zaten fazla para harcayan biri değilim. Yine de daha dikkatli davranıyorum. Henüz genel anlamda yaşantımıza çok yansımadı. Sadece dikkat edip harcamaları çok fazla abartmıyorum."



Ahmet Zorlu



Tabldot yiyip konuklarımı şirkette ağırlıyorum



ZORLU Holding’in patronu Ahmet Zorlu kriz konusu açılır açılmaz "Ben çevremi uyarmıştım" diyor. ’Üçüncü Dünya Savaşı çıkmayacak. Çünkü zaten Üçüncü Dünya Savaşındayız’ fikrini krizden önce de savuunduğunu ifade eden Zorlu şöyle devam etti: "Bugün bunun doğru olduğunu görüyoruz. Ben bu krizle yaşantımda bir şey değiştirmeyeceğim. Çünkü değiştirmemi gerektirecek bir hayat yaşamıyorum. İş yerinde tabldot usulü yemek yerim. Misafirlerimi lüks restoranlarda değil, şirketimde ağırlarım. Bence en önemlisi insanın yaptıklarıyla sevinebilmesi. Ben de bunlarla mutlu oluyorum. O yüzden hiçbir şey değişmeyecek."



Abdülkadır Konukoğlu



Ben Anadolu’da yaşıyorum, zaten fazla harcamıyorum



SANKO Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, Antep’te yaşıyor. ’Kriz harcamalarınızı nasıl etkiledi’ sorusunu da "Ben zaten Anadolu’da yaşıyorum. Lüks bir yaşantım ve aşırı harcamam yok. Antep’te bir evim var. Bu evde yaşantımı aynı şekilde sürdürüyorum. Dedemin sözüne uyuyorum" diye cevap veriyor. Var olduğunda varlığı, yok olduğunda yokluğu göstermemek gerektiğine dikkat çeken Konukoğlu’nun kriz yorumu şöyle: "Türkiye’de herkes ayağını yorganına göre sokmayı öğrendi. Benim kriz dönemlerinde vazgeçemeyeceğim hiçbir şey yok. Mesele o gün için vazgeçebilmekte. Gerekirse biz de herşeyden vazgeçebiliriz."



Mehmet Ersoy



Aşırı lükse kaçmıyoruz ama dışarıda yemekten kısmıyoruz



ETS Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ersoy zamanın çoğu çalışarak geçtiği için büyük harcama yapacak zaman kalmadığını söyledi ve şöyle devam etti: "Dünya bizim 2001 krizimizin daha ağırını yaşıyor. Bizim tek şansımız da daha önce 2001 krizini yaşamış olmamız. Ben kesinlikle harcamaların da Türkiye’nin de etkileneceğini düşünüyorum. Ama krizlere alışık olduğumuz için biz şoka girmiyoruz. O nedenle her ne kadar dikkatli olsak da tutumluluk çok ciddi boyutlarda değil. Biz ailece haftada iki akşam dışarıda yeriz. Buna devam ediyoruz."