Patronlar 1300 liralık asgari ücrette 200 liralık 'aile yardımı' formülü arıyor

Asgari ücretin 2016'da 1300 liraya çıkacak olması, işverenlerin maliyetin bir kısmının karşılanması için devlet yardımı talep etmesine neden oldu. İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Hikmet Tanrıverdi, "Mevcut asgari ücretin bize 1500 liraya yakın maliyeti var. 2016 için yüzde 10’luk artış olsa, maliyet 1600-1650 liraya çıkacaktı. Neti 1300 liraya yükselince maliyeti 1950-2000 lirayı bulacak. 1300 liranın 200 lirasının 'aile yardımı' şeklinde ödenmesi formülü gündemde. Böyle olursa, bize maliyeti 1700-1800 lirada kalabilir" dedi.

Hürriyet yazarı Vahap Munyar, işadamlarının "Yüzde 30 artışın getireceği yükün bir bölümünü devlet karşılasa o bize yeter" görüşünde olduğunu yazdı.

Vahap Munyar'ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (11 Aralık 2015) nüshasında yayımlanan yazısı şöyle:

Baykanlar Tekstil'in patronu Osman Baykan, Kavuklar Grubu'nun Point Bornova AVM'sinin açılışı için İzmir'e giderken dert yandı:

- Malatya’daki 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) üretim yapıyorum. 100 milyon dolarlık ihracatım var. Yeni yer kiralamıştım. 500 kişiyi daha işe alıp, üretimi artıracaktım. Asgari ücretin net 1300 liraya çıkarılması hazırlığı üzerine durdum.

Konu İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) “sektör buluşması”nın da ana gündem maddeleri arasına oturdu. Texim Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Boz, Samsun’da üretim yaptığına işaret etti:



- Samsun’daki triko işimi büyütmeyi planlıyordum. Beklemeye aldım.

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin araya girdi:



- Emek yoğun konfeksiyon sektörü asgari ücretteki yüzde 30’luk artışın yükünü taşıyamaz. Kapanan fabrikalar olur. Oralardan boşa çıkacak işçiye işsizlik maaşı verileceğine, yükün bir bölümünü devlet karşılasın. Fabrikalar kapanmasın, kimse de işini kaybetmesin.



İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi, Başkanvekili Kemal Güneş, Yönetim Kurulu Üyeleri Jale Tunçel, Özkan Karaca’nın önderliğinde buluşan sektör temsilcileri, çalışanın eline geçecek paraya karşı çıkmadıklarına işaret etti:



- Asgari ücret net 1300 lira olsun. Buna itirazımız yok. Ancak, personel maliyetindeki yüzde 30’luk ani artış, ihracatta bizi daha da zorlayacak.



70-80 kişilik masaya baktım. Ahmet Akbalık, Osman Benzeş, Mesut Toprak, İsmail Koçali, Halil Sezer, Ruşen Çetin, Cevdet Karahasanoğlu, Taner Büyükcan, Birol Sezer, Nilgün Özdemir, Cem Altan, Murtaza Karanfil, Uğur Balkuv ilk dikkatimi çeken isimler oldu.

Hikmet Tanrıverdi, ilgili bakanlıklar nezdinde yaptıkları görüşmelerde üzerinde durulan bir formülü paylaştı:

- Mevcut asgari ücretin bize 1500 liraya yakın maliyeti var. 2016 için yüzde 10’luk artış olsa, maliyet 1600-1650 liraya çıkacaktı. Neti 1300 liraya yükselince maliyeti 1950-2000 lirayı bulacak. 1300 liranın 200 lirasının “aile yardımı” şeklinde ödenmesi formülü gündemde. Böyle olursa, bize maliyeti 1700-1800 lirada kalabilir.

Uğur Balkuv, sektörün istihdam yoğun yönüne değindi:

- Ülkemizi yönetenler şunu unutmasın. Sektörümüz 1000 dolarlık bir dikiş makinesi yatırımı ile 1.5 kişiye iş kapısı açabiliyor.

APS Giyim’in kurucusu Osman Benzeş, “200 liralık aile yardımı” formülünü kendilerine uygun buldu;

- Yüzde 30 artışın getireceği yükün bir bölümünü devlet karşılasa o bize yeter.

CHP, 7 Haziran seçimleri öncesinde 1500 liralık net asgari ücret vaadini ortaya atınca, AK Parti yönetimi iş dünyası örgütlerine sitem etmişti:

- CHP’nin vaadine yeterince karşı çıkmadınız.

AK Parti, 1 Kasım seçimlerinde asgari ücret yarışına “net 1300 lira” vaadiyle girdi.

CHP gibi, “Vergi ve SGK yükünü işverene yansıtmayız” sözü de vermedi.





Hükümet şimdi, “yükü paylaşmaya” yanaşır mı?

SIRBİSTAN’A GİDİYORUM ASGARİ ÜCRET 300 EURO

LONDRA’da açtığı “War the Robe” mağazasıyla ilk markasını yurtdışında vitrine çıkaran Aster Tekstil’in Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Koçali, Sırbistan’da 5 milyon Euro’luk bir yatırıma başladığını belirtti, asgari ücret karşılaştırması yaptı:

- İstanbul’da asgari ücretli bir personelin bize maliyeti 714 Euro, Tokat’ta 514 Euro, Sırbistan’da ise 300 Euro.

Koçali, Sırbistan’a 5 yıl önce giden Yılteks’in kendilerine yol gösterdiğini vurguladı. Yılteks’in ortağı Taner Büyükcan, araya girdi:

- Sırbistan’da üretim yapmaktan memnunuz. Yatırım düşünecek arkadaşlara yardıma hazırız.

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Bulgaristan’daki mutsuzluğunu ortaya koydu:



- Bulgaristan AB’ye girdi. Gençler gelişmiş AB ülkelerine çalışmaya gitti. Biz orada eleman sıkıntısı çekiyoruz.



APS Giyim’in kurucusu Osman Benzeş, konfeksiyonda yurtdışına yatırımın içine sinmediğini belirtince, Özak Global Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, Şanlıurfa ve Malatya’daki yatırımlarına değindi:



- Malatya’da özel bir teşvik yok ama memnunuz. Şanlıurfa’da ise 6’ncı bölge teşviklerinin faydasını görüyoruz.