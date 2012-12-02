Patriot'lar önümüzdeki hafta Almanya ve Hollanda'dan gelecek

Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanlığı 'Patriot'lar için, askeri planlama çalışmalarını tamamladı. NTV'nin NATO kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre Almanya'dan 2, Hollanda'dan 1 adet 'Patriot' gelecek. Avrupa’daki Patriot'ları İsrail ve Polonya'da bulunan ABD'nin ise Türkiye'ye bu konu destek sağlayamayacağı belirtiliyor.



Suriye'den gelebilecek tehditlere karşı Türkiye'nin talep ettiği 'Patriot füze savunma sistemi'ne ilişkin askeri planlama çalışmaları tamamlandı.

NTV'nin NATO kaynaklarından elde ettiği bilgiye göre; Türkiye'ye Almanya'dan 2 adet 'Patriot PAC-3', Hollanda'dan ise 1 adet 'Patriot PAC-2' füzesi gönderilmesi kesinlik kazandı.

ABD'nin ise ilk aşamada 'Partiot' desteği sağlayamayacağı öğrenildi.

ABD, "Avrupa'daki 'Patriot' sistemlerinin birinin İsrail'de, birinin Polonya'da diğerlerinin ise rotasyon ve bakımda olduğunu" gerekçe göstererek, bu aşamada Türkiye'nin talebinin karşılamasının güç olduğunu vurguluyor.



Yer belli oldu



'Patriot'ların nerelere konuşlandırılacağı da belli oldu. Güvenlik sebebiyle kesin mevki hakkında bilgi vermeyen askeri kaynaklar, 'Patriot'ların, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır üçgeninde konuşlandırılacağını bildirdi.



Sınıra 80 km kala tespit edecek



'Patriot'ların hangi şartlarda ateşleneceği konusu da belli oldu. 'Patriot' radarları, Suriye'den Türkiye'ye yönelik füzeleri, sınıra 80 kilometre kala tespit edecek ve füze savunma sistemi devreye girerek tehdit unsurunu imha edecek.



Gözlem Almanya'dan kontrol Türkiye'den



'Patriot' radar gözlem faaliyetleri, Almanya'nın Ramstein kentinde bulunan NATO Müttefik Hava Komutanlığı’nda yönetilecek. Ancak operasyon ve kontrol istasyonu Türkiye'de bulunacak.



Salı günü onaya sunulacak



Askeri planların, Salı günü Brüksel'de biraraya gelecek NATO dışişleri bakanlarının toplantısı sırasında onaya sunulması bekleniyor.



Sevkıyat 9 Aralık'ta başlayacak



Patriot'ların Türkiye'ye konuşlandırılması için Hollanda ve Almanya meclisindeki onay sürecinin de en geç Perşembe günü başlayacağı ve her iki ülkenin meclislerinde alınan kararların ardından sevkıyatların 9 Aralık’tan sonra başlayabileceği belirtiliyor.