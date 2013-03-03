Patriotlar için gelen Alman askerleri şartlardan memnun değil

Patriotlarla birlikte Kahramanmaraş'a gelen Alman askerlerin koşullardan rahatsız olduğu belirtildi. Konuyla ilgili rapor hazırlayan Federal Alman Meclisi Silahlı Kuvvetler Raportörü, Türkiye'yi eleştirdi.



Federal Alman Meclisi Silahlı Kuvvetler Raportörü Helmut Könighaus, Türkiye'deki Alman askerlerinin durumuna ilişkin bir rapor hazırladı.

Raporda Kahramanmaraş'taki askerlerin 'olumsuz koşullarda görev yaptığı' iddia edildi.

Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung'un haberine göre; Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunan Könighaus, Türk tarafı ile işbirliğinde büyük sorunlar yaşandığına da değindi.

Könighaus, Türk ordusunun Alman askerleri ile iletişim kuranlara ceza uyguladığını ileri sürdü.

Raporda ayrıca, kışlalardaki duş ve tuvaletlerin durumunun çok kötü olduğu da yer aldı.

Almanya'dan gönderilen Patriotlarla birlikte 300 Alman askeri de Türkiye'ye gelmişti. NATO komutasında görev yapan Alman askerleri Patriotların kullanımından sorumlu.