Patrik'ten Türkiye'ye AB desteği

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, "Türkiye’ye ayrımcılık yapmayın" mesajı verdi. Türkiye’nin Avrupa projesine mutlaka dahil edilmesi gerektiğini belirten Patrik, "Bu da tam üyeliktir" dedi.



Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’na dün hitap eden ve daha sonra Avrupa Parlamentosu Başkanı Hans-Gert Pottering ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye’nin Avrupa ile Asya arasında ve kültürler arasında bir "köprü" görevi gördüğünü söyledi.



Hürriyet gazetesinin haberine göre, Türkiye’nin laik bir ülke olduğunu, AB üyeliği önünde ciddi adımlar attığını belirten Bartholomeos, tam demokrasi ve insan haklarına uyum konusunda atılacak daha bir çok adımın bulunduğunu, hükümetin müzakereleri hızlandıracağına yönelik taahhüdü bulunduğunu kaydetti.



'Türk vatandaşı olarak istiyorum'



Bartholomeos, Türkiye nüfusunun çoğunluğunun Müslüman olmasının hiç bir şekilde üyelik önünde bir engel teşkil edemeyeceğini belirtti ve "Farklı din, farklı kültürler her zaman zenginliğimizdir. Türkiye’nin bu konumundan yararlanınız ve AB ailesine yaklaştırınız. Avrupa’da, sadece Almanya’da 3 milyon Türk var ve İslam dini Avrupa’nın ikinci büyük dini" dedi. Bartholomeos, "Türkiye’de yaşayan bir Türk vatandaşı olarak ülkeme AB’ye tam üyelik istiyorum. Ayrıcalıklı ortaklık değil" diye konuştu.



'Türkiye AB için Patrikhane'den faydalanmalı'



Bartolomeos, Patrikhane'nin sorunlarını her fırsatta dile getirdiğini belirterek, en başta Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılmamasını gösterdi. Patrikhanenin İstanbul’daki varlığının kendileri ve Türkiye için bir "onur" olduğunu belirten patrik, "Türkiye, AB ailesine katılım için Patrikhanenin varlığından faydalanmalı" dedi. Bunun için gayrimüslüm azınlıkların özgürlüklerine saygı gösterilmesini istedi.

