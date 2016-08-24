Patriklerden 'Suriye' çağrısı

Ortadoğu Kiliseleri’nin ruhani liderleri tüm dünyayı Suriye’ye karşı uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu.

Suriye Arap Ajansı SANA’nın haberine göre, Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodokslar Patriği X. Yuhanna Yazıcı, Melkite Rum Katolikler Patriği III. GrigoriosLahham ve Süryani Ortodokslar Patriği Mar İgnatios II. Afram dün yaptıkları ortak çağrıda yaptırımların amacının siyasi olmasına karşın, en büyük etkisinin özellikle yoksul tabaka olmak üzere tüm Suriye halkını direk ve dolaylı bir şekilde etkilediğinin altını çizdiler.



Patrikler bu yaptırımların sosyal ve insani durumu gittikçe daha da zor kıldığını belirterek, bu yaptırımların halka olumsuz yansımalarını bizzat incelediklerine işaret edip Suriye ve halkına karşı söz konusu yaptırımların kaldırılması için dünya vicdanı ve ilgili devletlere çağrıda bulunma kararı aldıklarını belittiler.

