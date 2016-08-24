T24 LogoT24 Logo
Dünya

Patriklerden 'Suriye' çağrısı

Patrikler, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılmasını istedi

24 Ağustos 2016 19:20

Ortadoğu Kiliseleri’nin ruhani liderleri tüm dünyayı Suriye’ye karşı uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu.

Suriye Arap Ajansı SANA’nın haberine göre,  Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodokslar Patriği X. Yuhanna Yazıcı, Melkite Rum Katolikler Patriği III. GrigoriosLahham ve Süryani Ortodokslar Patriği Mar İgnatios II. Afram dün yaptıkları ortak çağrıda yaptırımların amacının siyasi olmasına karşın, en büyük etkisinin özellikle yoksul tabaka olmak üzere tüm Suriye halkını direk ve dolaylı bir şekilde etkilediğinin altını çizdiler.

Patrikler bu yaptırımların sosyal ve insani durumu gittikçe daha da zor kıldığını belirterek, bu yaptırımların halka olumsuz yansımalarını bizzat incelediklerine işaret edip Suriye ve halkına karşı söz konusu yaptırımların kaldırılması için dünya vicdanı ve ilgili devletlere çağrıda bulunma kararı aldıklarını belittiler.
 

ETİKETLER

PatriklerSuriyeSuriye çağrısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24