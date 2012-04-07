Patrik'in 30 bin dolarlık saati özür diletti

Rus Ortodoks Kilisesi, Patrik Kirill’in 30 bin dolarlık saatini fotoğraflardan sildi. Ancak saatin masadaki yansımasını unutunca skandal patladı. Kilise özür dilemek zorunda kaldı

Vatan'ın haberine göre, Rusya’da yeniden başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Başbakan Vladimir Putin’e verdiği destek nedeniyle sert eleştirilere maruz kalan Ortodoks Kilisesi’nin başı, bir kol saati yüzünden derde girdi. Skandalın temeli, kilisenin ve Patrik Kirill‘in malvarlığıyla ilgili iddialara dayanıyor. Bir süredir internette Patrik’in çok zengin olduğu, çok büyük bir evi, yatı, İsviçre’de kayak evi olduğuna dair iddialar dolaşıyordu. Hatta Patrik’in taktığı saatlerin binlerce dolar değerinde olduğu iddia ediliyordu.

‘Takmadım’ demişti

Bu iddialar gündeme geldiğinde Patrik Kirill bunları yalanladı ve “Öyle binlerce dolarlık bir saatim yok. Sadece Devlet Başkan Dimitri Medvedev’in bana hediye ettiği pahalı olmayan bir saatim var. Onu kullanıyorum” açıklamasını yaptı. Ancak Rus blog yazarları, bu iddiaların ortaya atılmasının ardından kilisenin internet sitesindeki bir fotoğrafın değiştirildiğini fark etti.

2009’da Patrik’in Rus Adalet Bakanı Aleksandr Konovalov’u kabulünde çekilmiş fotoğrafta Kirill’in kolunda saat görünmemesine rağmen, masaya bir saat gölgesi yansıyordu. Durumun ortaya çıkması üzerine Kilise resmen özür diledi. Sözcü Aleksandr Volkov “Saatin değeri 30 bin dolar değil. Öyle olsaydı Patrik onu kutuda saklardı. 24 yaşında bir görevli kendi inisiyatifiyle fotoğrafı değiştirmiş. Hakkında işlem yapılacak” dedi.

3’üncü Selim’in de tercihi

Kilisenin internet sitesi, durumun ortaya çıkmasının ardından özür dileyerek fotoğrafı gerçek haliyle yeniden yayına verdi. Fotoğraf editörlerinin, Patrik’in elbise kolunu fotomontajla uzatarak gizlemeye çalıştığı saatin Breguet marka olduğu belirtildi. Saatin değerinin en az 30 bin dolar olduğu ifade ediliyor. 250 yıla yakın bir geçmişi olan Fransız markasını genellikle aristokratlar, soylular ve jet sosyete tercih ediyor. Bu saatleri kullanan isimleri arasında Fransa Kraliçesi Marie Antoinette, Çar Aleksander, Osmanlı Sultanı Üçüncü Selim, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve yazar Victor Hugo gibi isimler de var.