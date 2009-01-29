Patrik'i lav, Balkız'ı bombayla vuracaklarmış

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin tarafından oluşturulduğu iddia edilen iki suikast timinin Ermeni Patriği Mutafyan ile Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Ali Balkız’ı nasıl öldüreceklerine dair planlar da ortaya çıktı.





Ergenekon soruşturması zanlısı ve eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin tarafından oluşturulduğu iddia edilen suikast timlerinden birinin liderinin özel harekâtçı Kenan Temur olduğu ortaya çıktı.

Temur’un liderliğindeki 8 kişilik timin, Ermeni Patriği Mutafyan’ı patrikhane yakınındaki iki apartmanın çatısına yerleştirilen lav silahlarıyla öldürmeyi planladığı da belirlendi.

Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Ali Balkız’a yönelik suikast hücresinin liderinin de Teğmen Muhammed Sarıkaya olduğu tespit edildi.



Özel harekâtçı tim lideri



Şahin’in İstanbul 19 Mayıs Mahallesi’ndeki evinde ele geçirilen dökümanların arasında yer alan ve Mutafyan’a yönelik suikast eyleminin notlarını da içeren 5 sayfalık eylem planının başlığı “Mutafyan” ifadesini taşıyor.

Başlıkta “Eylemin tedhiş şekli: Ermeni Patrikhanesi” yazıyor. Ele geçirilen suikast planında, eylemin gerçekleştirilecek silahlar “Lav silahı - anti tank silahı” olarak gösteriliyor. Planda eylemi gerçekleştirecek “Hücre Başkanı: Kenan Temur”, “Eylem hücresi üyesi: 8” şeklinde tanımlanıyor. Planda yer alan isimleri, Ergenekon operasyonunun 11. dalgasında gözaltına alınan polis ve askerlerden oluştuğu görüldü.



İkinci timin lideri teğmen



Şahin’in notları arasındaki diğer planda ise, Alevi Bektaşi Feredasyonu Başkanı Ali Balkız’a yönelik “bombalı araç”la yapılacak eylemin ayrıntılarına yer verildi. Balkız’a yönelik suikastta, 10. dalgada tutuklanan Teğmen Sarıkaya’nın “Hücre başkanı” olarak görevlendirildiği anlaşıldı.



Hücrede 7 ‘eleman’



Bu hücrenin de Sarıkaya’nın yanı sıra 7 kişilik “eleman” grubundan oluştuğu saptandı.

Balkız’ın eviyle ilgili keşif ve istihbarat çalışmalarında nelere dikkat edileceği anlatılan planda, eylem için “çalıntı araç temini”, “patlayıcı madde düzeneğinin depodan çıkartılması”, “patlayıcı madde düzeneğinin hazırlanması”, “uzak ve yakın emniyetçiler” gibi görev paylaşımı yapıldığı günışığına çıktı.

Eylem hücresinin Balkız’ı, daha sonra belirlenecek eylem gününde evinin önünde bombalı araç patlatarak öldürmeyi amaçladığı da anlaşıldı.

