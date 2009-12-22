'Patrikhane'nin açıklamaları inandırıcı değil'

T24 - Başbakan Erdoğan akşam saatlerinde basın toplantısı düzenledi. Sesinin hala düzelmemiş olması da dikkatlerden kaçmadı.



Başbakan Erdoğan, Tekel işçilerinin eylemleri, Rum Patrikhanesi'nin açıklamaları, Bülent Arınç'a düzenlenecek olan suikast girişimi hakkında, Suriye ve İsrail arasıdaki arabuluculuk görevi hakkında sorulan soruları cevapladı.



Erdoğan'ın basın toplantısındaki cevapları şöyle:







Başbakan Erdoğan'ın Tekel işçileri hakkındaki görüşleri:



Tekel işçileri gündemde. Özel sektörde işçi fazla geliyorsa, iş hukukuna göre kıdem tazminatını verir çıkarısın. Alternatif de gösteriyoruz. 4-C kapsamında çalışırsan sana iş verelim. Hem ihbar, hem kıdem, tazminatını al, gel 4-C’de çalış. Ücretlendirmede lise, üniversite ve ilköğretim için farklı çalışmalar yapılacak. Bu devam ederken bu iş patlak verdi.

Geldikleri nokta nedir?



10 ay arttırılması gibi bir çalışmaları var. Arkadaşlar zaten bu çalışmayı yapıyor. 11 aya çıkarın dedim.



Ocak ayının yarısına kadar müracat etme süresi verilmişti. Bunu ocak sonuna kadar erteleyebiliriz,. Ücretlerle ilgili devam ediyor çalışmalar. Tüm 4-c kapsamında olanları değerlendirip bu süreci işleteceğiz.



Ankara’da provokatif eylemlere, muhalefette olan veya olmayan eylemleri doğru bulmuyorum. Tekel işçilerinin geldiklere yer dönmelerini rica ediyorum.



Fener Rum Patriği Barthalemos'un yaptığı açıklama için ne düşünüyorsunuz?



Fener Rum Patriği'nden yapılan bu açıklama mayıs ayında yapılmış bir açıklama. Ben ağustos ayında din temsilcileriyle, 150 kişilik grupla görüştük. Mayıs ayında ifade edilen konu, "çarmıha gerilmek" ile ne ifade edildiği kendi kültürümüzde olmadığı için anlayamadık. "Sıkıntıya düşürmek, zora sokmak" anlamında kullıyorlarmış. Ancak biz ağustos ayındaki görüşmelerde bunları hiç duymadık. Taze bir ifade olsa talihsiz bir ifade derdim.





Bülent Arınç'a suikast iddiaları hakkında düşünceleriniz nelerdir.



Bu suikast iddiaları, eski iddialar. Devam eden yargı sürecinde bu iddialar da var. Böyle şeyler olacak ve bu yolda da biz sabırlı ve kararlı bir şekilde devam edeceğiz.





Türkiye'nin Suriye ile İsrail arasında üstlendiği arabulucuk görevi ne durumda?



Türkiye-Suriye ilişkileri daha noktada. Ancak Suriye ve İsrail arasında Türkiye'nin üstlendiği arabuluculuk görevi İsrail tarafından istenmiyor.



İsrail-Suriye arasındaki dolaylı arabuluculukta görüşmeler adeta bitme noktasına gelmişken, bir kaç kelimeyle tekrar toplanma kararı alındı. Ancak tekrar toplanma gününe kadara geçen süre sonunda bu gerçekleşmedi ve Filistin'in tekrar bombalanması ve bu buluşmanın gerçekleşmemesi, İsrail'in, Türkiye'yi bir taraf gibi görmesine neden oldu. Ancak böyle bir şey yok. Tekrar bu konuda görüşmeler yapılabilir. Sayın Esad, Sarkozy'nin arabuluculuk teklifini de kabul etmedi.



Eğer başka bir arabuluculuk talebi istenirse Türkiye elinden geleni yapar.