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"Patrik Vekili Aram Ateşyan istifa etti"

Türkiye Ermenileri Patrikhanesinin, istifa kararını resmi açıklamayla duyurması bekleniyor

24 Mayıs 2017 19:35

Bir süredir tartışmaların odağında olan Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan istifa ettiği ifade edildi. 

Türkiye Ermenileri, bir süredir yeni patrik seçiminin yapılması için girişimlerini sürdürüyordu. Kilise geleneklerine göre, seçim sürecinin başlayabilmesi için Patrik Genel Vekilliğinin ortadan kalkması gerekiyordu.

Agos’un haberine göre Ermeni toplumu içinde yaşanan tartışmaların ardından, Patrik Genel Vekili Başespikops Aram Ateşyan, bugün bazı vakıf yöneticileri ve hayırseverle bir araya geldi. Toplantıya katılan vakıf yöneticileri, Ateşyan’ın Patrik Genel Vekilliğinden istifa ettiğini belirttiler. Türkiye Ermenileri Patrikhanesinin, istifa kararını resmi açıklamayla duyurması bekleniyor.

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