Patrik Bartholomeos'tan tutuklu 2 Yunan askeri için Paskalya mesajı

Ortodoksların ruhani lideri Fener Rum Patriği Bartholomeos, dün gece (7 Nisan 2018) Fener Rum Patrikhanesi’nde düzenlenen Paskalya ayininde, Edirne’de sınırı geçtikleri gerekçesiyle tutuklu bulunan 2 Yunan askerine Paskalya mesajı gönderdi.



Patrik mesajında, “Bizim bugünkü Paskalyamız’da daha sevinçliyiz. Dün ilgili makamlardan izin geldi. Edirne metropolitimiz, tutuklu bulunan 2 Yunan askerini ziyaret edecek. Onlara Paskalya mesajımızı götürecek” dedi.



Patrik, bu iznin Paskalya’ya denk gelmesinin çok mutlu ettiğini söyleyerek, “Bu izni ne zamandır bekliyorduk, askerlerin kısa zamanda ailelerine ve görevlerine geri dönemesini diliyoruz” ifadesini kullandı.



Patrik Bartholomeos, geçen günlerde Türkiye’ye gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon da görüşmüş, 1 ayı aşkın süredir tutuklu bulunan Yunan askerleri için bir şey söylememesi Yunanistan’da tepkilere neden olmuştu.