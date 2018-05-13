Patrik Bartholomeos: Ruhban Okulu'nun eylüle kadar açılmasını bekliyorum

İstanbul Rum Ortodoks Patriği I.Bartholomeos, 47 yıldır kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu'nun bu yıl Eylül ayına kadar açılmasını beklediğini söyledi.

Avustralya’daki Kosmos adlı Yunan gazetesine konuşan Patrik Bartholomeos, Cumhrubaşkanı Erdoğan ile 25 Nisan'dan gerçekleştirilen görüşmeye ilişikin olarak, yaklaşık 50 yıldır kapalı kalan Heybeliada Ruhban Okulu sorununun da gündeme geldiğini belirtti. Bartholomeos, yapılan görüşme çerçevesinde, bu yıl 2018-2019 eğitim öğretim dönemi başlamadan en geç Eylül ayına kadar Ruhban Okulu’nun yeniden açılmasını beklediğini dile getirdi.

Patrik, 25 Nisan'daki görüşemde, Erdoğan'a Rum nüfusunun 3 bine düştüğünü de kaydederek, yurtdışından Türkiye’ye gelen eski İstanbulluların çocukları ve torunları için vatandaşlık hizmetlerinin hızlandırılması talebinde bulundu. Erdoğan, azınlıkların kendilerini yabancı hissetmemelerinin önemli olduğunu belirterek taleplerin değerlendirileceğini söyledi. Patrik’in tartışma konusu olan Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması meselesini de gündeme getirdiği ifade edildi.

Ahval'den Evren Dede'nin haberine göre, 1844 yılında Ortodokslara din adamı yetiştirmek amacıyla kurulan Heybeliada Ruhban Okulu 1971 yılında Türkiye'deki tüm özel yüksekokulların devlet denetimine girmesi ile ilgili karar neticesinde kapatılmıştı.

Patrik Barholomeos’un da mezunu olduğu Heybeliada Ruhban Okulu’nun hala kapalı olması ve Ortodoksların din görevlisi yetiştirememesi inanç özgürlüğünün en önemli ihlallerinden biri olarak kabul ediliyor. Avrupa Birliği İlerleme Raporları ve Türkiye’yle ilgili hazırlanan pek çok raporda Ruhban Okulu’nun kapalı olması inanç özgürlüğünü ihlalleri arasında yer alıyor.