Patrik Bartholomeos Almanya turunda

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'le de görüşeceği beş günlük Almanya ziyaretine başladı.

İlk durağı Stuttgart olan Patrik Bartholomeos, dün Yeşiller Partili Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann ile görüştü. Görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini söyleyen Kretschmann'ın sözcüsü, ikili görüşmede 16 Nisan anayasa değişikliği referandumunun Türkiye'deki Hristiyanlara olası etkilerinin de konuşulduğunu ifade etti.

Sözcü, Ortodoks ruhbanların Türkiye'de eğitilme ihtimallerinin de konuşulduğunu belirtti. İstanbul Heybeliada'da yer alan Rum Ortodoks Ruhban Okulu 1970'li yılların başından beri kapalı.

Yaklaşık 300 milyon Ortodoks'un ruhani lideri Patrik Bartholomeos, Kretschmann'la görüşmesinin ardından akşam saatlerinde Stuttgart'ta bir Protestan kilisesinde ayine katıldı. Ayindeki konuşmasında iki kilisenin dostluğunun önemine dikkat çeken Bartholomeos, Almanya'da Ortodoksların da yaşaması sebebiyle bu dostluk ve dayanışma için her iki kiliseye de teşekkür etti.

Ayine katılan Alman Protestan Kiliseleri Konsey Başkanı Heinrich Bedford-Strohm ve Württemberg bölgesinin Piskoposu Frank Otfried July de diyaloga açık olmasından ötürü Bartholomeos'a teşekkürlerini iletti.

Bugün Tübingen Üniversitesi'nden fahri doktora unvanını alacak olan Bartholomeos, burada iki günlük bir ilahiyat oturumuna katılacak ve ardından Perşembe günü Berlin'de Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüşecek.

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