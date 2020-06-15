Patrick Hutchinson, "Black Lives Matter" hareketinin sembolü haline gelen fotoğrafı anlattı

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Londra'daki protestolarda yaralanan beyaz bir adamı taşırken kameralara yakalanan siyah vatandaş, yaptıklarını "felaketi önlemek" için yaptığını ifade etti.

Patrick Hutchinson'ın protestocuların arasında beyaz bir vatandaşı taşıdığı fotoğraflar 'Siyah Canlar Kıymetlidir' (Black Lives Matter) eylemlerinin sembol anlarından biri haline geldi. Hutchinson, protestocuların "bir anlığına kendisini kaybetmesinden korktuğunu" dile getirdi.

CNN'e konuşan Hutchinson, "Gerçekten odaklandığım şey bir felaketi önlemekti. Çünkü bir şey olsaydı hikaye "Siyah Canlar Kıymetlidir" den "Gençler protestocuyu öldürdü"ye değişecekti" dedi.

Yaralı vatandaşı sırtlayan Hutchinson, ilk başta adamı çevresi protestocularla doluyken yerde fetüs pozisyonunda yatarken gördüğünü ifade etti.

O anda yerde yatanın bir karşı protestocu olup olmadığını düşünmediğini ifade eden Hutchinson, "Ben onu taşırken arkadaşlarım beni korumaya çalıştı. Sırtımdayken hâlâ ona vurmaya devam ettiklerini hissedebiliyordum" diye konuştu.