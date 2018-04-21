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Patpat ağaca çarptı; sürücü öldü

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, ağaca çarpan tarım aracı patpatın sürücüsü Ali İhsan Aker (80) yaşamını yitirdi

21 Nisan 2018 22:01

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, ağaca çarpan tarım aracı patpatın sürücüsü Ali İhsan Aker (80) yaşamını yitirdi.
Olay, Ereğli Cemaller köyünde meydana geldi. Topladığı odunları patpata yükleyen Ali İhsan Aker, aracın direksiyon kontrolünü kaybederek ağaca çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali İhsan Aker\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Aker\'in cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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