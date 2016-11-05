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Spor

Pato: Takıma ilk geldiğimde Ronaldo bana Playboy verdi

Pato, playstation'da oynarken gördüğü bir futbolcunun kendisine yakınlık göstermesinin kendisi için çok önemli olduğunu dile getirdi

05 Kasım 2016 19:00

Villarreal forması giyen Pato, 17 yaşındayken gittiği Milan'da dindarlığıyla bilinen Kaka ile vatandaşı Ronaldo arasında seçim yapmaya zorlandığını söyledi

Fox Sports'a konuşan Pato, Milan günlerinden bahsederken "Ben takıma geldiğimde Ronaldo ve Maldini benim yanımdaydı. Ronaldo yanıma geldi ve bana bir Playboy dergisi uzatarak tarafımı seçmemi söyledi. Diğer tarafta da dolabında haç bulunan dindar Kaka ve diğerleri vardı." şeklinde konuştu.

goal.com'un haberine göre; Ronaldo'nun kendisine gösterdiği yakın ilgiye şaşırdığını ifade eden Pato, "O dönemler, daha öncesinde ancak Playstation oynarken görebildiğim bir oyuncunun bana bu yakınlığı göstermesini beklemiyordum. Benim için önemli anlardı." ifadelerini kullandı.

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