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Spor

'Pato, Fenerbahçe'ye geliyor' iddiası

Brezilya basını Fenerbahçe'nin Pato'yu devre arasında renklerine bağlamak üzere olduğunu iddia etti

25 Aralık 2014 21:53

Brezilya'da yayınlanan gazeteler Sao Paulo'da kiralık olarak forma giyen Alexandre Pato'nun Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak üzere olduğunu yazdı.

Mehmet Çiftçi’nin DHA’da yer alan haberine gçre, ülke basını Fenerbahçe'nin Pato'yu devre arasında renklerine bağlamak için kulübü Corinthians ile görüşmeler yaptığı belirterek bu transferin kısa sürede kamuoyuna açıklanacağını duyurdu.

Yıldız futbolcunun Avrupa'da tekrar futboloynamak istediğini de hatırlatan gazeteler Fenerbahçe ile iyi bir geçmişi olan Corinthians Yönetimi'nin bu futbolcuyu sarı-lacivertli takıma satmaya sıcak baktığını belirtti. Ülke medyası bu transferin son aşamaya geldiğini ve tarafların ücret konusunda anlaşmaya vardığını da iddia etti.

Brezilyalı yıldız Alexandre Pato'nun menajerliğini yapan Gilmar Veloz ise yaptığı açıklamada Pato'nun Sao Paulo ile günlerinin sayılı olduğuna işaret ederek Ocak ayında bu futbolcunun tekrar Avrupa'da bir takıma transfer olabileceğini vurguladı. Fenerbahçe ismini vermekten kaçınan Veloz, futbolcusuna Brezilya dışında cazip teklifler olduğunu söylemekle yetindi.

 

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