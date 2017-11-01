Patlıcan kurutma işi, Nazilli'de 700 kişiye istihdam sağlıyor

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde yarım asırdır süren patlıcan kurutma işi, 700 ailenin geçim kaynağı oldu. Patlıcan kurutma ve pazarlaması işiyle uğraşan Turgut Karaefe, kuru dolmalık patlıcanların yüzde 60\'ının ihraç edildiğini, yüzde 40\'ının ise iç piyasada değerlendirildiğini söyledi. Patlıcanlar bu yıl ilk kez Arap ülkelerine de gidecek.

Nazilli\'de yarım asırdır süren patlıcan kurutma işi, 700 ailenin geçim kapısı haline geldi. Özellikle Yıldıztepe Mahallesi sakinleri, her gün firmaların kendilerine pay ettiği tonlarca patlıcanı oyarak geçimlerini sağlıyorlar. Patlıcanlar, mahallenin her yerinde kurulan tezgahlarda ve apartman çatıları ile özel kurutma alanlarında kurutuluyor. Çalışanlar kişi başına günlük 30 ila 200 lira arasında para kazanıyor. Kuru dolmalık patlıcanın, organik olması ve güneşte kurutulmasından dolayı çok tercih edildiğini belirten işletmeci Turgut Karaefe, şunları söyledi:

\"Büyüklerimizden devraldığımız bu işi, şimdi oğullarımla birlikte yürütüyoruz. Artan talepleri karşılayabilmek için kamyonlar dolusu satın aldığımız yaş patlıcanları, bu işle uğraşan ailelerin evlerine bırakıyoruz. Mahallemizde 7\'den 70\'e herkes, oyma işleminden kurutma işlemine kadar aile içerisinde paylaşarak yapıyor. Genç kızlarımız çeyizlerini, kıyafetlerini ve harçlıklarını, patlıcan oyarak elde ettikleri gelirle karşılıyor. Son yıllarda hijyene ve doğallığa dikkat ederek oluşturduğumuz modern sistemlerle kurutma işlemini son derece sağlıklı bir şekilde yapıyoruz. Ürünlerin yurtiçi ve yurtdışına özenle ulaşmalarını sağlıyoruz. Güneşin doğal olarak kuruttuğu ve lezzet kattığı bu ürünleri, ulaşamayan büyük şehir ve yurtdışındaki gurbetçilere ulaştırmak için çalışıyoruz. Bilindiği gibi Nazilli tescillenmiş bir uzun yaşam merkezi. Biz de bu uzun yaşama katkı sağladığına inandığımız havası ve ürünlerini vatandaşlara ulaştırmak için çalışıyoruz. İstanbul\'da, Ankara\'da ve büyük kentlerimizde bulunan süpermarketlere, Amerika, Avrupa, Asya ve Avustralya\'da yaşayan Türk vatandaşlarımıza da ulaşıyoruz\" dedi.

Nazilli\'de kurutulan patlıcanların tamamen tarla ürünü olduğunu belirten Turgut Karaefe, biber, domates, bamya ve çeşitlerinin taze olarak iki ay dayanırken, kuru olarak işlendiğinde en az iki yıl saklanabildiğini belirtti. Karaefe, \"Bölgemize özel bir yer olan Yıldıztepe mahallemizde, bu ürünleri en iyi şartlarda kurutarak ambalajlayıp, dünyanın birçok ülkesine gönderiyoruz. Bu sene Arap ülkelerine de gidecek. Kuru dolmalık patlıcanların yüzde 60\'ı ihraç edilirken, yüzde 40\'ı ise iç piyasada değerlendiriliyor. Bu kurutma işi de Nazilli\'de 6 kilometreden oluşan bir patlıcan vadimiz var. Patlıcanlarımızı bu 6 kilometreden oluşan bir koridorda esen hava sirkülasyonu sonucunda kurutuyoruz. Bu bölge dışında patlıcanlar sağlıklı bir şekilde kurumuyor\" dedi.



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