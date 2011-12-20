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Patlayıcıyla balık avına operasyon URLA (A.A)

20 Aralık 2011 01:49

-Patlayıcıyla balık avına operasyon URLA (A.A) - 19.12.2011 - İzmir'in Urla ilçesinde, ev yapımı patlayıcılar kullanarak balık avlayan 3 kişi gözaltına alındı. 130 kilogram balık ile 2 kilogram patlayıcıya el konuldu. Alınan bilgiye göre, Urla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Güvendik Mahallesi Mavi Plaj mevkisinde, bir tekneden kamyonete balık yüklenildiği sırada baskın düzenledi. Baskın sonucunda potas denilen ev yapımı potasyum klorak, şeker ve kükürt karışımı patlayıcı ile yakalanmış 100 kilogram çipura ve 30 kilogram levrek balığı ile 5 paket halinde toplam 2 kilogram potas patlayıcı ele geçirildi. Balıkları kamyonete taşıyan İ.E. (34), E.A. (34) ve M.A. (33) gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin tekne ile kaçan bir kişinin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi. Güzelbahçe ve Zeytinalanı semtlerindeki bazı restoranlara ve Kaynaklar Balık Hali'ndeki alıcılara satılması planlanan piyasa değeri 10 bin liranın üzerindeki 130 kilogram balığın, 9 Eylül Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde yapılacak incelemeden sonra imha edileceği öğrenildi.

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