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PATLAYICILAR POLİSE SALDIRIDA KULLANILACAKTI ADANA (A.A)

07 Eylül 2010 19:43

-PATLAYICILAR POLİSE SALDIRIDA KULLANILACAKTI ADANA (A.A) - 07.09.2010 - Adana Emniyet Müdürü Mehmet Salih Kesmez, ''Operasyonda ele geçirilen 20 kilo 800 gram A-4 patlayıcı, metropol kentlerde polise yönelik saldırılarda kullanılacaktı'' dedi. Kesmez, Dumlupınar Mahallesi'nde bir iş yerine düzenlenen operasyonda ele geçirilen patlayıcılarla ilgili basına bilgi verdi.  Kesmez, uyuşturucu operasyonu sırasında elde ettikleri bilgiler doğrultusunda M.A. ve A.A'nın  20 kilo 800 gram patlayıcı ile yakalandığını söyledi. Gözaltına alınan zanlılardan M.A'nın terör örgütü PKK/Kongra-Gel'e daha önceden lojistik destek vermesinden dolayı sabıkasının bulunduğunu ve kardeşinin de bu suçtan dolayı arandığını belirten Kesmez, patlayıcının terör örgütüne ait olduğunu değerlendirdiklerini ifade etti. ''Patlayıcılar Adana'dan metropol kentlere gönderilecekti'' diyen Kesmez, şunları kaydetti: ''Ele geçirdiğimiz 20 kilo 800 gram patlayıcının tahrip gücü, 2007 yılında Ankara'da Anafartalar Çarşısı'ndaki patlamanın 5 katı büyüklüğünde.'' Kesmez, yakalanan 2 zanlının sorgularının ardından adliyeye sevk edileceklerini sözlerine ekledi.

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