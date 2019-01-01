Patlayıcı yüklü 3 maket uçak, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi

PKK’lıların Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerindeki bazı askeri noktalara saldırı amacıyla patlayıcı tuzaklayıp havalandırdığı 3 maket uçak güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Silopi ilçesindeki Şehit Ercüment Türkmen Kışlası hava sahasında 2, Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı hava sahasında ise 1 maket uçak güvenlik güçlerince tespit edildi. Güvenlik güçleri maket uçakları imha etti.



Yapılan incelemede uçaklara çivi ve metal parçalarıyla güçlendirilmiş C-4 patlayıcı tuzaklandığı tespit edildi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.