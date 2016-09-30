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Dünya
Deutsche Welle

Patlayıcı süsü verilmiş paket paniğe neden oldu

Almanya’nın birleşmesinin yıldönümü sebebiyle Dresden’de yapılacak kutlamalar öncesinde patlayıcı süsü verilmiş paket bulundu

30 Eylül 2016 14:44

Dresden'deki Marien Köprüsü'nün altında dün akşamüstü saatlerinde patlayıcı süsü verilmiş bir paket bulundu. Özel bir güvenlik şirketinin çalışanları tarafından bulunan plastik poşetin içinde çok sayıda cam bardak ve tel kabloya rastlandı. Eyalet Emniyet Teşkilatı olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay üzerine polis kentteki diğer köprü ve binalarda da kontrollere başladı. Gece yarısı yapılan kontrollerde şüpheli bir duruma rastlanmadı. Polis sözcüsü "Olağanüstü bir durum olup olmadığına iyice bakmak herkesten istenmektedir, bu halk için de geçerli” diye konuştu.

Soruşturma makamları pazartesi akşamı bir camiye ve Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un bir davet verdiği sırada Dresden Uluslararası Kongre Merkezi'ne düzenlenen saldırılarla bu olay arasında bir bağ olup olmadığını araştırıyor. Saldırılar sonrasında kentteki güvenlik önlemleri artırılmıştı. Yetkili makamlar saldırıların yabancı düşmanı motivasyonlu olduğu ve ayrıca 3 Ekim kutlamalarına yönelik de bir mesaj taşıdığı kanaatinde.

Dresden, yabancı ve İslam karşıtı Pegida hareketinin ortaya çıktığı kent olarak biliniyor. Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar (Pegida) yanlıları her pazartesi günü düzenli olarak kentte gösteriler düzenliyor. Gösterilere katılanların sayısı 25 bine kadar çıkıyor.

©Deutsche Welle Türkçe

DPA / EC, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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