-Patlayıcı döşerken farkedildiler HAKKARİ (A.A) - 04.11.2011 - Hakkari-Van karayoluna mayın döşemeye çalışırken fark edilen teröristlere yönelik operasyon başlatıldı. Hakkari Valisi Muammer Türker, gece saatlerinde kent merkezinden 7 kilometre mesafedeki Hakkari-Van karayolunun Çöplük virajında şüpheli kişilerin tespit edildiği belirterek, bölgeye polis ekiplerinin sevk edildiğini söyledi. Kısa sürede bölgeye ulaşan güvenlik güçlerinin, yola patlayıcı madde döşemek isteyen bir grup terörist tespit ettiğini belirten Türker, ''Ancak polisi fark eden teröristler ellerindeki çantayı yola atarak kaçıyor. Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı. Bomba imha uzmanı ekipler yola atılan çantayı fünyeyle patlattı. Çantadan henüz türü belirlenemeyen bir patlayıcı madde çıktı'' dedi. Vali Türker, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirdi.