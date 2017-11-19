Patlayan sis bombası, apartman sakinlerini sokağa döktü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM’un Gülabibey mahallesindeki apartman dairesinde, sis bombası patladı. Apartman sakinleri, paniğe kapılarak, binayı terk ederken, patlamanın meydana geldiği evde yaşayan Mehmet Z., gözaltına alındı.

Cemilbey caddesindeki Mavi Köşk Apartmanı\'ndaki bir daireden patlama sesi duyuldu. İhbar üzerine apartmanın bulunduğu mahalleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, patlama meydana geldiği iddia edilen Mehmet Z.\'ye ait evde inceleme yaptı. Evde, yasa dışı yollardan temin edilen bir sis bombasının patladığı ileri sürüldü.

Sis bombasının patlamasıyla çevreye yayılan dumandan etkilenen 5 kişi, çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan Mehmet Z., emniyetteki ifadesinde, sis bombasını kendisine bir arkadaşının verdiğini öne sürerek, patlaması üzerine korkup, sis bombasını balkona attığını söyledi.



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