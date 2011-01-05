-PATLAYAN PET ŞİŞESİNİ BOMBA SANDILAR ADANA (A.A) - 05.01.2011 - Adana'da içi hava dolu pet su şişesinin patlaması vatandaşlarda bomba paniği yarattı. Alınan bilgiye göre, Alparslan Türkeş Bulvarı ile Kıyıboyu Caddesinin kesiştiği kavşakta, metro istasyonu yakınında patlama sesi duyan çok sayıda vatandaş 155 Polis İmdat Hattına ihbarda bulundu. ''Bomba patladı'' ihbarları üzerine, bölgeye çok sayıda Asayiş, Terörle Mücadele, Bomba İmha ve Olay Yeri İnceleme şube müdürlükleri ile Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü haber merkezi görevlileri de bölgeye giden ekipleri sık sık ''ikinci bir patlama'' olabileceği ihtimali üzerine dikkatli davranmaları konusunda uyardı. Bölgeye giden çok sayıda ekibin yaptığı incelemede, patlamanın bir trafik ışığının altında meydana geldiği belirlendi. Bomba uzmanlarının yaptığı incelemede, patlamanın içi hava dolu genleşen pet su şişesinin üzerinden araç geçmesi sonucu meydana geldiği tespit edildi. Pet şişe Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınırken, herhangi bir kimyasal veya düzeneğe rastlanmadığı bildirildi. Olayı gören vatandaşlar, çok yüksek bir patlama sesi duyduklarını, çok korktuklarını belirtti. Aracıyla patlama esnasında trafik ışıklarından geçtiğini anlatan bir vatandaş, ''(Güm) diye yüksek bir ses duyduk. Hemen ilerde bir yerde durdum, kendime ve araca baktım. Çok korktuk'' dedi.