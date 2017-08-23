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Patlayan buzdolabı evi yaktı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) -  BOLU’da 3 katlı evin 1’inci katındaki dairenin mutfağında patlayan buzdolabı nedeniyle çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü

23 Ağustos 2017 18:25

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) -  BOLU’da 3 katlı evin 1’inci katındaki dairenin mutfağında patlayan buzdolabı nedeniyle çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 13.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Doğu Sokak’taki 3 katlı evin 1’inci katında meydana geldi. Davut Karagüllüoğlu’nun ailesiyle birlikte kiracı olarak oturduğu evin mutfak kısmından alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören Karagüllüoğlu’nun eşi yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Başarılı olamayan kadın dumandan zehirlenmemek için evden çıktı. İhbar üzerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yaklaşık 20 dakikada kontrol altına alınan yangında yaralanan olmadı. Yangın nedeniyle apartman sakinleri de büyük korku yaşadı. İtfaiye, yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı.
İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede yangının çıkış sebebinin mutfakta bulunan buzdolabının patlaması olduğu belirlendi. Apartman dairesi tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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