'Patlarken çok güzelsin Suruç' paylaşımına suç duyurusu

Suruç'ta 32 kişinin öldüğü, 104 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısından sonra Facebook'ta "Bayramı dört güne çıkaran her kimse eline sağlık, patlarken çok güzelsin Suruç" diye yazan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi M.K.A. hakkında "suçu ve suçluyu övme" iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Eskişehirli avukat Pınar Çelik Arpacı'nın sunduğu şikayet dilekçesinde, "Bu terör saldırısından sonra birçok olay yaşanmış, toplumsal kutuplaşmalar başgöstermiştir. Kullanılan bu ifadeler kamu düzeni açısından tehlike arz etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Başvuru üzerine Facebook, paylaşımı sildi.