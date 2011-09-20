-''Patlamayı Başbakanlık'taki odamdan duydum'' ANKARA (A.A) - 20.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Ankara'daki patlamayı Yeni Başbakanlık binasındaki odasından duyduğunu ve ilgililere hemen talimat verdiğini söyledi. Atalay, yaptığı açıklamada, patlamada can kaybı olmadığını, 5'i ağır olmak üzere 15 yaralı bulunduğunu, yaralıların çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi. Olay yerine acil yardım ekiplerinin en kısa sürede ulaştığını belirten Atalay, ''Şu anda bölgede yangın da yok, hepsine en kısa sürede müdahale edildi. Olayın sebebiyle ilgili de tabii patlama olduğu için tüpgaz mı başka bir şey mi araştırıyorlar'' dedi. Patlamayı yeni Başbakanlık binasındaki odasından duyduğunu söyleyen Atalay, hemen ilgililere talimat verdiğini kaydetti. Patlamayla ilgili basında verilen haberleri de eleştiren Atalay, ''Daha bende bile hiçbir bilgi yokken abartılı haberler veriliyordu. Kendi ellerinde de hiçbir bilgi yok. Bir patlama duyuldu geride dumanlar gördüler ama öyle senaryolar yazdılar ki... Felaket senaryoları yazmada bizim basınımız birebir maşallah... Lütfen bunu yapmayın'' diye konuştu. Olayı hassasiyetle takip ettiklerini bildiren Atalay, ''Olayla ilgili bütün yetkililerimiz çalışıyor. Olayın sebebi bizim için çok önemli onu da en kısa süre içerisinde inşallah açıklarız'' dedi.