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PATLAMANIN SEBEBİ EL BOMBASI FÜNYESİ BURSA (A.A)

15 Kasım 2010 18:32

-PATLAMANIN SEBEBİ EL BOMBASI FÜNYESİ BURSA (A.A) - 15.11.2010 - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki bir parkta meydana gelen patlamanın, el bombası fünyesinden kaynaklandığı belirlendi.  AA muhabirinin Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ulus Mahallesi'ndeki bir parkta meydana gelen ve Fırat Çelik (28), Mehmet Şirin Söylemez (44) ve Emre Çelik'in (15) yaralandığı patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.  Olay yeri inceleme ve terörle mücadele ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu, patlamanın bölgede bulunan el bombası fünyesinden kaynaklandığı tespit edildi. Fırat Çelik'in, bulduğu fünyeyi incelerken, fünyenin aniden patladığı belirlendi.  Bu arada, Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Emre Çelik'in taburcu edildiği, Mehmet Şirin Söylemez'in aynı hastanede, ağır yaralı olan Fırat Çelik'in ise Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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