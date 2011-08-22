-Patlamanın olduğu maden ocağında galeri açılacak ZONGULDAK (A.A) - 22.08.2011 - Zonguldak'ta, 17 Mayıs 2010'daki grizu patlamasında büyük hasar gören madende 30 işçisi ölen firma, onarımı tamamlanan ocakta gerekli tedbirlerin alındığına yönelik bilirkişi raporunun çıkmasının ardından galeri açma çalışmalarına başladı. TTK Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağının eksi 540 kodunda 17 Mayısta meydana gelen grizu patlamasının ardından 18 Ekim 2010'da uluslararası ihaleye 1 milyon 209 bin dolar teklifle işi üstlenen Çin'den Sino Steel Industr Trade (SSIT) Group Corporation'ın çalışmalarını bitirmesinin ardından ilgili Yapı-Tek firması, iş başlamadan önce mahkemeye başvurarak tespit istedi. Zonguldak Asliye Hukuk Mahkemesince görevlendirilen 2 maden mühendisi ve 1 elektrik mühendisi, kurumun firmayla sözleşmesi gereği ocağın gerekli tesisatını tamamladığına, iş güvenliği malzemeleri açısından da eksiği bulunmadığına yönelik rapor hazırladı. ''Karadon yeni servis kuyusu bağlantı galerisi ve su atım tesisleri ile 540 kat hazırlık galeri sürme'' işine yönelik olarak 2005'te yapılan ihaleyi yaklaşık 15 milyon dolar bedelle kazanan Yapı-Tek firması, raporun ardından grizu nedeniyle uzun süre ara verdiği ocaktaki çalışmalarına başladı. TTK Genel Müdürü Burhan İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmanın işe başlamadan önce kurumca iş güvenliği tedbirlerinin yeterince alınıp alınmadığını tespit etmek üzere mahkemeye başvurduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''Mahkemece görevlendirilen bilirkişi heyeti gerekli tespiti yaptı. Kurum tarafından alınan işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin tam olduğuna yönelik rapor çıktı. Bu konuda problemimiz yok. Bu önlemler patlamadan önce de kurumumuzda mevcuttu. Ocaktaki gazı izliyoruz. Sürekli sistemi geliştiriyoruz. Türkiye'de ilk defa 1990'lı yıllarda gaz izleme sistemi kurumumuzda kuruldu. 24 saat gaz değerleri kayıt altına alınıyor. Şimdi gaz izlemeyi ışıklı ve sesli uyarı yapacak şekle dönüştürüyoruz. Yaklaşık 1 yıl içinde sistemi ilk önce Kozlu'da hayata geçirmeyi planlıyoruz. İş güvenliği konusunda zor işle uğraştığımızı biliyoruz. Firmanın yaklaşık 2 bin metre galeri açma işi kalmıştı, onu tamamladığında maden ocağını bize teslim edecek.'' Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Didari de firmanın isteği üzerine ocağa tespit amacıyla kendisinin de girdiğini belirterek, ''2 maden mühendisi ve 1 elektrik mühendisi girdik baktık. Elektrik tesisatının antigrizu olup olmadığını ve gaz ölçüm cihazlarının bulunup bulunmadığını inceledik. TTK, firmayla yaptığı sözleşme gereği üstlendiklerini sağlamış durumdaydı. Ancak, madenciler, çalışmalar sırasındaki işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini ilgili tüzükler gereği belirlenen ölçülerde almalıdır'' dedi. -Yapı-Tek kusurlu bulunmuştu- Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayısta meydana gelen grizu patlamasıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı inceleme raporunun sonuç ve kanaat bölümünde, olayda TTK'nın yüzde 30, Yapı-Tek firmasının yüzde 70 kusurlu olduğu ancak kasıtlı olmadıkları kaydedilmişti. Raporda, iş yerinde mevzuata aykırı unsurlar şöyle sıralanmıştı: ''Hava hızı yetersizdir, hava kapılarının güvenli olmadığı tespit edilmiştir. Kullanılan pervaneler hava miktarına göre uygun değildir. Kontrol ve degaj sondajları yeterli düzeyde yapılmamıştır. Kullanılan elektrikli ekipmanların kablo girişinin uygun olmadığı, kablolarda ekler yapıldığı ve gazlı ortama uygun özelliklerin bulunmadığı belirlendi. Alev sızdırmaz aygıtların kapak cıvatalarıyla oynanmış olduğu, iyi sıkılmadığı ve alev sızdırmazlık özelliklerini kaybettiği saptanmıştır. Ocakta metan gazı yüzde 1,5'i geçmesine rağmen enerji kesilmemiş ve ocakta çalışmalar devam etmiştir. Düzenli gaz ölçümleri yapılmamış ve ilgili firma tarafından kayıt altına alınmamıştır. İş yerinde gaz izleme sistemi mevcuttur. Metan gazı tehlikeli düzeye çıkmasına rağmen gerekli ve yetkili kişilere haber verilmemiştir. Ocak gerekli zamanda tahliye edilmemiştir. Sensörler gazların fiziksel özelliklerine uygun yerleştirilmemiştir. İş yerinde çalışan yetkili kişilere yeterli sayıda gaz ölçüm cihazı verilmemiştir. İşçilere maske verilmediği, kullanıma yönelik denetimlerin yapılmadığı tespit edilmiştir.''