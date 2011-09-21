-Patlamanın nedeni TNT ANKARA (A.A) - 21.09.2011 - Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, başkentte patlayan bombanın ''üzerinde çalışılmış ve güçlendirilmiş TNT'' olduğunun anlaşıldığını bildirdi. Ankara Kumrular Sokak'ta dün meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Durdane Beyhan (60) için Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Beyhan'ın ailesi ve yakınları ile Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, CHP'li milletvekilleri Levent Gök ve İzzet Çetin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek katıldı. Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, cenaze namazının ardından, patlamayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamada 3'ü ağır olmak üzere 34 vatandaşın yaralandığını, yaralılardan 12'sinin Ankara'daki hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü, diğerlerinin taburcu edildiğini söyledi. Olayla ilgili bütün gelişmeleri yakından takip etiklerini vurgulayan Yüksel, dün gece tüm yetkili kurum ve kuruluşlarca patlamanın meydana geldiği bölgede yapılan çalışmalarla yolun trafiğe açıldığını belirtti. Patlamanın olduğu Kumrular Sokak'taki Namık Kemal İlköğretim Okulu'nda da eğitimin normale döndüğünü anlatan Vali Yüksel, şunları kaydetti: ''Ankara Emniyet Müdürlüğü, olabilecek tüm ihtimalleri değerlendiriyor. Tüm ihtimaller de dahil olmak üzere ağırlıklı olarak bir terör eylemiyle muhatap olduğumuz anlaşılıyor. Emniyet Müdürlüğü, dünden beri çok seri çalışma yapıyor. Bütün taramalarımızı yapıyoruz. Olay üzerinde bütün taramalarımızı yeniden yapıyoruz. Üzerinde çok dikkatli çalışma yaptığımızı söylemek istiyorum.'' Yüksel, olayla ilgili şu anda gözaltında olan kimsenin olmadığını da belirterek, ''İfadelerine başvurduğumuz, süratli değerlendirmeler yaptığımız, delilleri topladığımız, görüşmeler yaptığımız kişiler var'' dedi. Artık ''sabrın ve sözün bittiği noktaya gelindiğini'' dile getiren Vali Yüksel, ''Terör ve terörün taraftarı olan kim varsa er ya da geç ama mutlaka bedellerini ödeyecektir'' ifadelerini kullandı. Yüksel, bir gazetecinin bombanın niteliğine ilişkin sorusu üzerine de ''Emniyet de bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Bombanın, üzerinde çalışılmış, güçlendirilmiş bir TNT patlayıcı olduğu anlaşılmıştır'' dedi. Patlamadan, uzun yıllardan beri o mahallede ayakkabı boyacılığı yapan ve ekmeğini kazanan, kuru yemişçide işe yeni başlayan, telefoncuda üniversite giderlerini karşılamak için çalışan kişi ve nicelerinin etkilendiğini anlatan Yüksel, ''Bu insanların günahı ne? Bunlar terörün neresinde? Bana soracağınız soru şu: Peki bu ne olacak? Bu sorunun yegane cevabı var, o da tarih sayfalarında saklı. Tarihte hainlerin sonu ne olmuşsa, onların sonu da öyle olacaktır'' şeklinde konuştu. Durdane Beyhan'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.