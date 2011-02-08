-PATLAMANIN NEDENİ GAZ SIKIŞMASI DİYARBAKIR (A.A) - 08.02.2010 - Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Bağlar ilçesinde patlamanın akaryakıt istasyonundaki LPG tankındaki gaz sıkışmasından kaynaklandığını belirterek, olayda biri ağır 10 kişinin yaralandığını söyledi. Vali Toprak, patlamanın olduğu Bağlar Hatboyu Caddesindeki Oryıl Petrol İstasyonu içerisindeki markette incelemede ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın meydana geldiği yerde akaryakıt istasyonu ile marketin bitişik olduğunu belirtti. Patlama benzin istasyonundaki LPG tankındaki gaz sıkışmasından meydana geldiğini ifade eden Toprak, ''İş yeri sahibi ile yaptığımız görüşmede olaydan 2 saat önce bir gaz kokusu aldıklarını ve çalışanlarını uyararak ana vanalarını kapattırdığını söyledi. Patlamadan sonra yangın çıkmaması büyük bir şans. Büyük bir tehlike ucuz atlatılmış oldu. Olayda biri ağır 10 yaralı var. Yaralı sayısının artmasını beklemiyoruz. Yaralıların çoğu istasyon çalışanları. İnceleme sürüyor'' diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir de olay yerine gelerek incelemede bulundu. Bu arada patlama nedeniyle çevredeki çok sayıda ev ve iş yerinin camlarının kırıldığı gözlendi.