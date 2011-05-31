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PATLAMANIN NEDENİ BUHAR KAZANI BURSA (A.A)

31 Mayıs 2011 22:56

-PATLAMANIN NEDENİ BUHAR KAZANI BURSA (A.A) - 31.05.2011 - Bursa'nın Kestel ilçesindeki gazlı içecek fabrikasının buhar kazanında meydana gelen patlamanın, kazanın ilk çalıştırma işlemi sırasında yaşandığı bildirildi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bursa-Ankara karayolunun 18. kilometresindeki Kestel ilçesi Barakfakih Sanayi Bölgesi'nde bulunan gazlı içecek firmasının buhar kazanındaki patlama, kazanın ''ilk çalıştırma işlemi'' sırasında meydana geldi.  Patlamada, buhar kazanı sistemini kuran firmanın personeli olan makine mühendisi Kemal Gökçe (26) olay yerinde hayatını kaybetti. Buhar kazanı, Gökçe'nin ilk çalıştırma işlemini gerçekleştirmesi sırasında patladı. Patlama sonrası fabrikaya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi ile Sivil Savunma Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.  Kestel Kaymakamı Erhan Özdemir ve Kestel Belediye Başkanı Yener Acar, fabrikada incelemelerde bulundu. Acar, fabrika önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk aldığı bilgilere göre, patlamada 1 kişinin öldüğünü 8 kişinin yaralandığını söyledi. Patlamanın, buhar kazanının patlaması sonucu meydana geldiğini belirten Acar, içerideki incelemelerinin ardından daha detaylı bilgi sahibi olacağını anlattı.  Bu arada, İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, patlamada 8 kişi yaralandı. Bunlardan 3'ü Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi diğer 3'ü ise Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılırken 2 kişi fabrikada ayakta tedavi edildi. Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine kaldırılan Şevket Ali Dülger (40), Cenk Yıldırım (30) ve Koray Arı'nın durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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