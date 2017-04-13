Patlamanın gölgesinde geçen maçta, Dortmund, Monaco'ya 2-3 yenildi

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde dün Dortmund otobüsünün yakınında yaşanan patlama deneniyle bugüne ertelenen maçta Dortmund, Monaco'yu ağırladı. Mücadeleyi Monaco 2-3 kazanarak tur için önemli bir adım attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund, evinde Monaco’yu konuk etti. Gol düellosuna sahne olan karşılaşma 2-3 Monaco üstünlüğüyle son buldu. Fransa temsilcisi bu skorla yarı final için büyük avantaj elde etti.

Monaco’nun gollerini 19 ve 79’da Mbappe kaydetti. 35. dakikada Sven Bender topu kendi kalesine gönderdi. Ev sahibi takımın gollerini ise 57. dakikada Ousmane Dembele ve 84’te Shinji Kagawa kaydetti. Dortmund 32 maçtır evinde ilk defa yenildi.

Türkiye Milli A Milli takımının da oyuncusu olan Nuri Şahin 45. dakika oyuna girdi. Emre Mor ise yedekte bekledi.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 19 Nisan Çarşamba günü Fransa’da oynanacak.

"Hayatım boyunca otobüste gördüğüm yüzleri unutamayacağım"

Karşılasmanın ardından açıklamalarda bulunan Nuri Şahin, Sahaya çıkana kadar futbol düşünemedim. Dün gece eşim, çocuklarım beni kapıda karşıladı, o an ne kadar şanslı olduğumu anladım. Çok para kazanıyoruz, özel bir hayatımız var, ama biz de insanız. Bu dünyada futboldan çok fazlası var. Dün bunu hissettik. Otobüsteki yüzleri unutamam. Hayatım boyunca otobüste gördüğüm yüzleri unutamayacağım. İnanılmazdı" ifadelerini kullandı.