Patlamamış bomba operasyonu



Bir İngiliz savaş uçağından atılan 1800 kilogram ağırlığındaki patlamamış bomba pazartesi günü bulunmuştu. Bombanın Seelze'de bir inşaat alanında fark edilmesi üzerine akşam saatlerinde 14 bin kişi evlerinden tahliye edildi. Üç yaşlılar yurdu ve yakınlardaki bir kimya fabrikası da boşaltıldı.

Tahliye işleminin uzun sürmesi nedeniyle bombanın etkisiz hale getirilmesi için çalışma gece saat 4:30'da başladı. 50 dakikalık sürenin sonunda bomba, yakma tertibatı devre dışı bırakılarak etkisiz hale getirildi. İtfaiye sözcüsü işlemin sorunsuz bir biçimde halledildiğini açıkladı. Çalışmalara belediye, itfaiye, polis ve yardım kuruluşlarından yaklaşık 570 kişi katıldı. Salı sabah saatlerinde caddelerdeki bariyerler kaldırıldı ve vatandaşlar evlerine geri döndü.