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Dünya

PATLAMADAN 17 DAKİKA ÖNCE İMHA EDİLDİ PARİS (A.A)

04 Kasım 2010 18:54

-PATLAMADAN 17 DAKİKA ÖNCE İMHA EDİLDİ PARİS (A.A) - 04.11.2010 - Fransa İçişleri Bakanı Brice Hortefeux, geçen hafta Yemen'den gönderilen 2 bombalı paketten birinin, patlamadan 17 dakika önce imha edildiğini bildirdi. İçişleri Bakanı Hortefeux, France-2 televizyonunda şunları anlattı:  ''Bombalı paketler Suudi Arabistan'daki güvenlik güçlerinden alınan istihbaratla, İngiltere ve Dubai'de, ABD'ye gidecek uçaklarda bulundu. Bombalar, detektörlerin bulmakta zorlandığı PETN adlı bir patlayıcıyla imal edilmiş ve bilgisayar yazıcılarının kartuşlarının içine gizlenmiş.'' Araştırmanın El Kaide üzerinde yoğunlaştığını ifade eden Bakan Hortefeux, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti. Bu arada Yemen güvenlik güçleri, bombaları yaptığından şüphelendiği El Kaide üyesi İbrahim El Asiri'yi arama çalışmaları başlattı. Suudi Arabistan hükümetinin de terör suçluları listesinde yer alan El Asiri'nin, 2009 yılbaşında da bir yolcu uçağını bombayla havaya uçurma girişiminde bulunduğu belirtilmişti.

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