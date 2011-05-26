-PATLAMADA YARALANANLARIN YAŞAM TEHLİKESİ YOK İSTANBUL (A.A) - 26.05.2011 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Beşiktaş'ta meydana gelen patlamada 7 yaralı olduğunu, ancak yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi. Vali Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın Etiler semtinde bir üst geçidin altında bir patlama olduğunu belirterek, ''Patlama sonucunda olay yerinde 7 vatandaşımız muhtelif oranlarda yaralandı. Bunların hiç birisinin hayati tehlikesi yok'' dedi. Yaralıların Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavilerinin sürdüğünü ifade eden Mutlu, ''Hayati tehlikelerinin olmaması önemli'' diye konuştu.