T24 LogoT24 Logo
Gündem

PATLAMADA YARALANANLARIN YAŞAM TEHLİKESİ YOK İSTANBUL (A.A)

26 Mayıs 2011 13:47

-PATLAMADA YARALANANLARIN YAŞAM TEHLİKESİ YOK İSTANBUL (A.A) - 26.05.2011 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Beşiktaş'ta meydana gelen patlamada 7 yaralı olduğunu, ancak yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi. Vali Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın Etiler semtinde bir üst geçidin altında bir patlama olduğunu belirterek, ''Patlama sonucunda olay yerinde 7 vatandaşımız muhtelif oranlarda yaralandı. Bunların hiç birisinin hayati tehlikesi yok'' dedi.  Yaralıların Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavilerinin sürdüğünü ifade eden Mutlu, ''Hayati tehlikelerinin olmaması önemli'' diye konuştu. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24