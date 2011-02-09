-PATLAMADA YARALANANLARDAN 7'Sİ TABURCU EDİLDİ DİYARBAKIR (A.A) - 09.02.2011 - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunda bulunan LPG tankındaki gaz sıkışmasından kaynaklanan patlamada yaralanan 13 kişiden 7'si, taburcu edildi. Hatboyu Caddesi'nde dün akşam yaşanan patlamada yaralanan 13 kişiden 7'si, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Tedavileri süren 6 kişinin durumunun ise iyi olduğu bildirildi. Patlamada yaralanan akaryakıt istasyonu çalışanı Niyazi Gözen, olay sırasında LPG dedektörünün sinyal verdiğini anlatarak, ''Bir buharlaşma ve sızıntı vardı. Gerekli önlemleri aldıktan sonra hemen teknik servisi aradık. Aradan 5 dakika geçtikten sonra patlama oldu'' dedi. Bu arada patlamanın meydana geldiği akaryakıt istasyonunda, ilgili kurum temsilcilerinin incelemesi sürüyor. Yetkililer, ilk belirlemelere göre patlamanın gaz sıkışmasından meydana geldiğini, ancak patlamanın kesin sebebinin yapılacak araştırmalar sonucunda ortaya çıkacağını açıkladı.