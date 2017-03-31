Patlamada yaralanan Nusaybinli çocuklar kurtarılamadı

Nusaybin'de dün oyun oynarken buldukları patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki Havin Güneş ile 5 yaşındaki ağabeyi Fatih Güneş hayatlarını kaybetti.

DHA’da yer alan habere göre, Mardin'in Nusaybin ilçesinde yerde buldukları cismi kurcalarken meydana gelen patlamada ağır yaralı olarak Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerden 3 yaşındaki Havin Güneş dün akşam, 5 yaşındaki Fatih Güneş ise bu sabah doktorların çabasına rağmen hayatlarını kaybetti.

Nusaybin Abdulkadir Mahallesi Umut Sokak'ta oturan ve dün öğlen saatlerinde buldukları cismi kurcalarken meydana gelen patlamada ağır yaralanan Fatih Güneş ve kardeşi Havin Güneş, Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak doktorların çabasın arağmen Havin Güneş dün akşam yaşamını yitirdi.

Bugün sabah saatlerinde ise Fatih Güneş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Her iki kardeş bugün Nusaybin ilçesinde toprağa verilecek.