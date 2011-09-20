-Patlamada tüp ihtimali ANKARA (A.A) - 20.09.2011 - Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Kızılay Kumrular Sokak'ta meydana gelen patlama sonrası olay yerindeki görgü şahitlerinin dinlenildiğini belirterek, ''Bir görgü şahidi, dönerci dükkanından yanan bir tüpün dışarıya atıldığını ve oradaki bir aracın o tüple patladığını ve diğerlerinin de bu yangından, bu patlamadan zarar gördüğünü ifade ediyor'' dedi. Yüksel, Kızılay Kumrular Sokak'ta meydana gelen patlama sonrası incelemelerde bulundu. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Yüksel, olayda yaralanan 15 kişinin hastanelere kaldırıldığını, bunlardan 5'inin de ameliyata alındığını bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ve diğer savcıların olay yerinde incelemelerde bulunduğunu ve detaylı çalışmaların sürdüğünü belirten Yüksel, şöyle konuştu: ''Olayın niteliği hakkında tam detaylı bilgi veremem. Şu anda Ankara Emniyet Müdürlüğünün bütün teknik birimleri alanda çalışma yapıyor. Caddede gördüğünüz gibi çok sayıda park eden araç var, altlarında paketler, bir takım çöp paketleri de var. Köpekler dahil bütün teknik birimler onlar üzerinde inceleme yapıyor. Şu anda hemen hemen çalışmalar büyük ölçüde tamamlanmak üzere. Cumhuriyet Savcılığının da biraz sonra konuyla alakalı olarak bir yazılı açıklama yapacağını Sayın Başsavcımız söyledi.'' Yüksel, bir gazetecinin ''İlk bulgular neyi işaret ediyor?'' şeklindeki sorusunu yanıtlarken, konu hakkında yorum yapamayacağını ifade etti. Yüksel, şöyle devam etti: ''Ancak olay mahallinde şu anda diğer teknik birimler görgü şahitlerini de dinliyorlar. Bir görgü şahidi, dönerci ve telefoncu dükkanından yanan bir tüpün dışarıya atıldığını ve oradaki bir aracın o tüple patladığını ve diğerlerinin de bu yangından, bu patlamadan zarar gördüğünü ifade ediyor. Ancak, Ankara Emniyet Müdürlüğü tüm ekipleriyle gerekli araştırmaları yapacak. Ancak şunu bilin, Ankara kamuoyunu ve Türk kamuoyunu bütün gelişmeler hakkında ileri saatlerde daha net bilgilendirme imkanımız olacak.'' -''İkinci bir ihbar ulaşmadı''- Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, ''şüpheli bir kadının gözaltına alındığı yönünde iddialar bulunduğunun'' belirtilmesi üzerine, şu anda bu konuyla alakala başka bilgi veremeyeceğini söyledi. Yüksel, basının da bu konuyla ilgili önemli bir görev yerine getirdiğini belirterek, basından, Ankaralılardan, Türk halkından saklayacak hiçbir şeyleri olmadığını, bütün gelişmeleri paylaşacaklarını ifade etti. Bir soru üzerine Yüksel, ''Bu caddenin tamamında sağlı sollu araçlar park ediyor. Altlarında çöp paketleri ve benzeri naylonlar var. Arkadaşlarımız elbette patlamadan sonra çevrede güvenlik tedbirlerini aldılar ve gördükleri her paketle ilgili bomba imha uzmanları gerekli çalışmalarını yaptı, yapmaya devam ediyor'' dedi. Kaymakamlığın yakınındaki ilköğretim okulunu da yarım gün tatil ettiklerini, çocukları evlerine gönderdiklerini belirten Yüksel, caddenin tamamında, patlamanın olduğu yerlerde güvenlik ekiplerinin detaylı çalışma yapmaya devam ettiğini söyledi. İkinci bir ihbar olup olmadığı yönündeki soru üzerine Yüksel, kendilerine ikinci bir ihbarın ulaşmadığını belirtti. Bir gazetecinin ''Bundan sonra risk yok diyebilir miyiz?'' sorusuna karşılık Yüksel, kısa süre içinde bir açıklama daha yapacağını söyledi.