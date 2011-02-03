-PATLAMADA ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - OSTİM'de iş yerinde meydana gelen patlamada, 4 kişinin öldüğü bildirdi. İçişleri Bakanı Beşir Atalay konuya ilişkin yaptığı açıklamada, OSTİM'de Mega Center adlı bir işyerinde meydana gelen patlamada "4 kişinin hayatını kaybettiğini" söyledi. -KIZILAY PATLAMA BÖLGESİNE UZMAN EKİP GÖNDERDİ Türk Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ankara Ostim Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Mega Center içindeki jeneratör üretim tesisinde patlama meydana geldiği anımsatıldı. Patlamanın olduğu dört katlı binanın iki katının tamamen çöktüğü, binanın içinde enkaz altında kalanlar olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Yaklaşık 50 işçinin çalıştığı üretim tesisinde meydana gelen patlamada, çok sayıda yaralı olduğu belirlendi. Türk Kızılayı Afet Operasyon Merkezi'nden bölgeye uzman ekip gönderildi. Ostim'de gerçekleşen patlamadan etkilenenlere psikososyal destek faaliyetinde bulunmak için hemen harekete geçen Türk Kızılayı Psikososyal Destek uzmanları, olay yerinde çalışmalara başladı. Türk Kızılayı ekibi, bölgede çalışma yürüten arama kurtarma ekiplerine de destek verecek.''