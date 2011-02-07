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PATLAMADA ÖLENLER BAŞKALARININ YERİNE ÇALIŞMIŞ ANTALYA (A.A)

07 Şubat 2011 20:52

-PATLAMADA ÖLENLER BAŞKALARININ YERİNE ÇALIŞMIŞ ANTALYA (A.A) - 07.02.2011 - Antalya'daki Petrol Ofisi dolum tesislerinde bir tankta meydana gelen patlamada hayatını kaybeden iki kişinin, başka işçilerin yerine çalıştıkları öğrenildi. Antalya'daki dolum tesislerinde meydana gelen patlamanın ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından olay yerinde yapılan inceleme tamamlandı.  Patlamada hayatını kaybeden Yılmaz Dal ve Hasan Yiğit'in cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Hasan Yiğit'in cenazesinin Trabzon'da, Yılmaz Dal'ın cenazesinin ise Antalya'da toprağa verileceği belirtildi. Öte yandan müteahhit firma Alpmer çalışanı Hasan Yiğit'in İzmir'deki dolum tesislerinde çalıştığı, 10 gün önce Antalya'ya geldiği öğrenildi. Tesiste çalışan Hüseyin Ekinci adlı bir işçinin kayınvalidesinin vefat ettiği, mesaisi bitmiş olmasına rağmen Hasan Yiğit'in kendisi gibi yaşamını yitiren Yılmaz Dal'a yardım etmek için işyerinde kaldığı ifade edildi. Hasan Yiğit'in iki ay önce çocuğu olduğu da kaydedildi. Kazada yaşamını yitiren Yılmaz Dal'ın ise yıllık izinde olduğu, izninin yarın biteceği ve bir başka işçinin sağlık problemi yaşaması üzerine göreve çağrıldığı öğrenildi.

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